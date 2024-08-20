Російський "Газпром" і азербайджанський Socar домовилися про розширення стратегічного партнерства

Російський "Газпром" і державна нафтова компанія Азербайджану домовилися про розширення стратегічного партнерства.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву голови правління "Газпрому" Алексєя Міллера, передає enkorr.

Міллер зазначив, що "взаємовигідна, партнерська взаємодія "Газпрому" й Socar динамічно розвивається".

"Зокрема йдеться про проєкт "Север-Юг", про підписання у вересні цього року програми комплексного науково-технічного співробітництва. Досягнуто домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства", – сказав Міллер.

Метою візиту російської делегації в Баку було покращення скрутного становища "Газпрому", який другий рік поспіль зазнає збитків після втрати великого європейського газового ринку. Після того, як Китай поставив хрест на проєкті "Сила Сибири-2", Кремль шукає нові шляхи збуту трубопровідного російського газу.

Socar в Україні добре відомий в паливному сегменті й на ринку мінеральних добрив. До початку 2022 року підрозділ Socar, компанія SNEL Energy Ltd, був ексклюзивним оператором з продажу нафтопродуктів "Роснєфті" в Україні, який постачав до 300 тис. тонн дизпального й 40 тис. тонн LPG на місяць. Роздрібний паливний бізнес компанії на українському ринку представлений мережею АЗК Socar, яка нараховує 57 станцій.

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.

Чистий збиток "Газпрому" в першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб., що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року (255 млрд руб.).

Видобуток газу російським "Газпромом" за підсумками 2023 року впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році.

У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.

Російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Наприкінці липня повідомлялося, що Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.