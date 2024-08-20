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Тисяча найбільших підприємств України за рік заробили 7,2 трильйона. Це на 19% більше, ніж торік

деньги,ввп,гроші

Тисяча найбільших українських підприємств за підсумками 2023 року отримали майже 7,2 трлн грн чистого доходу, що на 19,4% більше, ніж у попередньому періоді.

Про це свідчать дані дослідження YouControl, передає LIGA.net.

Як зазначається, роль першої тисячі підприємств також посилилась і тепер становить 54% від загального обсягу реалізованої продукції всіх компаній України порівняно із 52% у 2022 році.

У 2023 році склад першої тисячі оновився на 23%. 233 підприємства покинули список через падіння виторгу, банкрутства чи руйнування.

Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:

  • харчова промисловість (139 компаній),
  • нафтогазовий сектор (115),
  • електроенергетика (104),
  • сільське господарство (97),
  • більше ніж по 50 найбільших компаній займаються гуртовою, роздрібною торгівлею та машинобудуванням.

Незважаючи на те, що доходи нафтового сектору впали на 4,4% у порівнянні із 2022 роком, найбільший сукупний дохід отримали підприємства саме цієї галузі – 1,2 трлн грн (16,8%).

На другому місці енергетика – 15,9%, на третьому – роздрібна торгівля (10,6%).

Найбільші компанії України переважно розташовані в Києві – 412 підприємств, що генерують майже 52% від загального доходу. Підприємствами великого бізнесу з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської областей загалом було отримано ще 27% чистих доходів від реалізації продукції.

Найменше компаній серед досліджуваної вибірки розташовано в Чернігівській (8) та через окупацію більшої частини території Донецькій областях (9).

Основну суму як доходів, так і прибутків серед 1000 найбільших компаній генерують старі фірми, зареєстровані 20-30 років тому. Також високі доходи демонструють молоді компанії віком п'ять-шість років.

Наймолодші великі компанії зосереджені в таких секторах, як:

  • азартні ігри та лотереї,
  • архітектура та інжиніринг,
  • електроенергетика,
  • нафтогазовий та готельно-ресторанний бізнес.

Найстаріші – у сферах коксохімічної промисловості, водопостачання та утилізації, операцій з нерухомістю, наукових досліджень, телекомунікацій та меблевої промисловості.

Автор: 

дослідження (381) підприємство (91) прибуток (1802)


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