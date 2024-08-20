Мінреінтеграції хоче віддати безгосподарну нерухомість під житло для переселенців. Куди саме хочуть розселяти?

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує дозволити громадам використовувати приміщення оптимізованих дитсадків та шкіл як житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.

"Разом із громадами та областями ми розпочали інвентаризацію майна. Ви живете в громадах і бачите, як багато є безгосподарного майна. До прикладу, оптимізовані садочки, школи, які не використовуються, але могли б піти під житло для ВПО. Так само, як і гуртожитки, ліцеї, навчальні заклади, колишні коледжі, заклади інших форм власності – наприклад, ті, що сьогодні передані до Фонду держмайна, "Укрзалізниці". У нас дуже багато об'єктів, які мають юридичного власника, але фактично є безгосподарним", – сказала Верещук.

Вона акцентувала на законодавчих обмеженнях щодо використання порожніх приміщень. За словами Верещук, зокрема, будівлі оптимізованих дитсадка та школи можна використати, коли сплине трирічний термін, і тільки за цільовим призначенням.

"Ми хочемо внести зміни до закону і дозволити власникам майна – а власниками садків і шкіл є громади – після спливу одного року почати використовувати його як житло для ВПО, щоб не було потім там якихось зловживань, перекручувань. Все має піти для житла для ВПО, щоб ми первинно зняли величезну проблему", – додала Верещук.

У липні повідомлялося, що Кабінет Міністрів готує новий проєкт, який передбачає виплату субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Планується, що такі субсидії виплачуватиме Пенсійний фонд.

За даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей.