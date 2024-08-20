Зменшення використання пластику: Київ приєднався до міжнародної кампанії Refill

Київ долучається до міжнародної програми Refill, що спрямована на зменшення кількості використання одноразового пластику мешканцями міст.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Застосунок Refill дає змогу знайти найближчий до вас заклад, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс. Також у застосунку відображатимуться міські бювети або фонтанчики, де можна набрати питну воду. Таким чином сьогодні Київ приєднується до кампанії, яка нараховує понад 335 тис. пунктів Refill у всьому світі. Це важливий крок для нашого міста в боротьбі із забрудненням пластиком", – заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександра Возного, Київ розраховує на активну залученість місцевого бізнесу та містян у проєкті.

"Із моменту запуску в 2015 році рух Refill уже допоміг зекономити понад 60 млн пластикових пляшок із водою. Ми закликаємо місцевий бізнес активно долучатися до цієї кампанії, безкоштовно реєструючись у додатку або за посиланням, а киян – користуватися застосунком Refill та відмовлятися від зайвого пластику", – зауважив Возний.

Він додав, що наразі застосунок Refill у Києві працює в тестовому режимі – заклади-учасники та локації з бюветами та фонтанчиками додаватимуть поступово. Також поки користувачам доступна лише англомовна версія додатку, однак незабаром планується реліз української версії застосунку.

Про проєкт

Refill був започаткований благодійною організацією City to Sea у Великій Британії.

Спочатку проєкт зосереджувався на забезпеченні доступу до безкоштовної питної води, але згодом перетворився на глобальний рух. На сьогодні Refill, окрім Великої Британії, діє в Італії, Еквадорі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Японії та Чилі.