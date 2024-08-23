Путіну бракує грошей на війну: У Росії хочуть щороку піднімати плату за обслуговування житлових будинків

Депутати Держдуми РФ хочуть ввести щорічну індексацію плати за послуги керуючих компаній. Таку норму пропонується включити до Житлового кодексу для вирішення проблем ЖКГ у Росії.

Про це пише Forbes, передає The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про обов'язкове регулярне підвищення плати за утримання спільного майна у багатоквартирних будинках. Сюди входять обслуговування обладнання, прибирання під'їздів, поточний ремонт та інше.

Вартість таких послуг може не змінюватися роками, на відміну від комунальних тарифів, які щороку підвищуються на державному рівні.

Зараз КК має право індексувати плату лише з дозволу власників квартир, але громадяни майже ніколи на це не погоджуються. Водночас, вартість обслуговування та ремонту будинків постійно зростає. У зв'язку з цим пропонується щорічно підвищувати плату за такі послуги на рівень інфляції чи нижче. Цю умову КК має прописати у договорі управління.

За словами першого заступника голови комітету Держдуми РФ із будівництва та ЖКГ Владіміра Кошелєва, законопроєкт про обов'язкову індексацію житлових послуг внесуть на розгляд депутатів на осінній сесії.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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