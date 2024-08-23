США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні напередодні Дня незалежності, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.

Про це пише AP з посиланням американських чиновників.

За їх словами, останній пакет допомоги включатиме ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, протитанкові комплекси Javelin та інші протитанкові ракети, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і засоби радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інша техніка

Про нову військову допомогу можуть оголосити 23 серпня – напередодні Дня незалежності України.

Зброя надаватиметься зі складів Пентагону і може бути доставлена оперативніше.

Як повідомлялося, 10 серпня Мінборони США оголошувало про додаткову військову допомогу Україні до $125 млн. До неї, зокрема, увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.