Фонд держмайна хоче застрахувати об’єкти приватизації від військових ризиків

Фонд державного майна працює над можливістю запровадження страхування на покриття воєнних ризиків для об’єктів приватизації.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль в інтерв’ю liga.net.

"Ми активно працюємо над запровадженням військового страхування для об'єктів приватизації. Основне завдання – отримати підтримку MIGA (Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку)", – зазначив він.

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За його словами, держава розуміє важливість комплексного захисту інвестицій, тож Фонд держмайна також звертається до міжнародних страхових компаній з пропозицією розширити інструменти експортного страхування, залучивши до них покриття воєнних ризиків.

"Ми закликаємо іноземний бізнес виявляти інтерес до страхування воєнних ризиків в Україні, звертаючись до своїх страхових агентств з відповідними запитами. Це допоможе продемонструвати міжнародним страховикам, таким як чеська EGAP, японська JICA, експортно-кредитні агентства Німеччини (Euler Hermes), Франції (Bpifrance Assurance Export), Італії (SACE), Великої Британії (UK Export Finance) та Швеції (EKN) наявність реального попиту на такі послуги та сприятиме активізації їх роботи в Україні", – додав Коваль.

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