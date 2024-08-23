Голова Фонду держмайна пояснив відмову від об’єднання титанових активів для приватизації

Фонд державного майна відмовився від ідеї об'єднати в один лот під час приватизації ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" з кількох причин.

Про це голова Фонду Віталій Коваль розповів у інтерв'ю Liga.net.

За його словами, рішення продавати Демурінський ГЗК окремо від ОГХК було ухвалено з кількох причин.

Коваль зазначив, що ОГХК вже повністю готова до приватизації, а приєднання Демурінського ГЗК призвело б до затримки аукціону.

"По-друге, після консультацій з потенційними інвесторами ми побачили, що немає потреби об'єднувати ці два активи. Інвестори, зацікавлені у створенні єдиного комплексу, матимуть змогу придбати їх окремо на відкритих аукціонах", – пояснив Коваль.

Крім того, за словами голови ФДМУ, є фінансова причина для окремого продажу.

"Кошти від продажу ОГХК будуть спрямовані до державного бюджету, тоді як кошти, отримані від продажу Демуринського ГЗК, спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це дозволить ефективніше використовувати отримані кошти та забезпечити їх цільове спрямування на відновлення країни", – розповідає Коваль.

Як повідомлялося, восени минулого року в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин розповідав про плани об’єднати в один лот "Об’єднану гірничо-хімічну компанію" і "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат". На його думку, це дозволило б залучити стратегічного інвестора для української титанової галузі.

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Нагадаємо, Фонд державного майна України призначив аукціон з продажу "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" на 9 жовтня зі стартовою вартістю 3,9 млрд грн.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" утворилась у 2014 році шляхом об’єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату в Житомирській області. На двох філіях ОГХК здійснюється збагачувальне виробництво концентратів титанових руд.

Демурінський ГЗК – один із п'яти найбільших об'єктів приватизації, які планують продати у 2024 році. Підприємство розташоване у Васильківському районі Дніпропетровської області, розробляє Вовчанське титано-цирконове родовище з запасами 5 млн тонн сировини за бортового вмісту важких мінералів 9%.

Фонд держмайна офіційно став власником 100% капіталу конфіскованого у російського олігарха Шелкова Демурінського ГЗК наприкінці березня 2023 року, після чого почав готувати конфіскований титановий кар'єр до приватизації.

У липні 2024 року Кабмін вніс Демурінський ГЗК до переліку великої приватизації, але дату аукціону поки що не призначили.