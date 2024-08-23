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В "Укрзалізниці" пояснили зникнення плацкартних вагонів у низці поїздів

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Наразі на низці напрямків кількість плацкартних вагонів тимчасово зменшили, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів.

Про це повідомили у службі підтримки "Укрзалізниці".

"Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит. Щойно з'являться вільні вагони, ми обов'язково їх включимо у склад пасажирських поїздів", – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.

В "Укрзалізниці" пояснили зникнення плацкартних вагонів

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.

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Про зиск від того навіть гадки не мали!
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23.08.2024 20:37 Відповісти
Купа вагонів, які ще можна було використовувати на Евакуаційних маршрутах, чи для перевезення поранених і хворих, залізниця використовує для ремонтних бригад на коліях, а ще частина як металобрухт стоїть, але їх всіх можна було відремонтувати і використовувати, можливо на менших швидкостях....
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24.08.2024 12:43 Відповісти
Все для зручності пасажирів😡плацкарт в 2 рази дешевше купе! Пропоную прибрати і купейних вагони, залишивши тільки люкс! Ото буде у УЗ прибуток!
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25.08.2024 22:24 Відповісти

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