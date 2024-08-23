В "Укрзалізниці" пояснили зникнення плацкартних вагонів у низці поїздів

Наразі на низці напрямків кількість плацкартних вагонів тимчасово зменшили, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів.

Про це повідомили у службі підтримки "Укрзалізниці".

"Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит. Щойно з'являться вільні вагони, ми обов'язково їх включимо у склад пасажирських поїздів", – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.