В "Укрзалізниці" пояснили зникнення плацкартних вагонів у низці поїздів
Наразі на низці напрямків кількість плацкартних вагонів тимчасово зменшили, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів.
Про це повідомили у службі підтримки "Укрзалізниці".
"Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит. Щойно з'являться вільні вагони, ми обов'язково їх включимо у склад пасажирських поїздів", – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.
Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.
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