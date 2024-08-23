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Новини
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Російські компанії обкладуть податком на іноземне програмне забезпечення

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Уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

Про це заявив міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв, передає The Moscow Times.

"Ми з Мінфіном опрацюємо, плануємо внести у вересні вже. Ми говоримо, що це не поширюватиметься на малий та середній бізнес та на бюджетні організації", – сказав Шадаєв.

За його словами, російські компанії навчилися жити за умов заборон, як і оновлювати закордонний софт. Мінцифри РФ має намір наполягати на двох механізмах у цьому зв'язку: на стимулюючих податкових мотиваціях та спецзборі.

Минулого літа прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін вперше заявив про ідею ввести обов'язкові відрахування для організацій за використання іноземного ПЗ, а отримані кошти спрямовувати на підтримку російських розробників.

Тоді Мішустін стверджував, що половина отриманих коштів піде на гранти, а за рахунок другої частини формуватимуть "заставну масу" для пільгового кредитування російських розробників. Суми відрахувань він не називав.

Ініціатива розглядається в рамках законопроєкту про примусове ліцензування закордонного ПЗ. Згідно з документом, оплата ліцензій за закордонні програми, які використовує російський бізнес, буде здійснюватись за колишніми тарифами на спецрахунки типу "О" – тобто на рублеві рахунки в низці банків, передбачені указом президента Росії для розрахунку з іноземними компаніями в умовах санкційного тиску.

У разі якщо кошти, що залишилися, на рахунку не будуть затребувані правовласниками, вони будуть передані до фонду підтримки IT-галузі, наприклад в Російський фонд розвитку інформаційних технологій.

Згідно з указом президента Росії від березня 2022 року, російські компанії, які володіють критичною інфраструктурою, мають перейти на вітчизняний софт до 2025 року. Восени минулого року кожна п'ята компанія зізналася, що не встигає зробити це у встановлений термін.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.

Зокрема, йдеться про багатофункціональні мережеві екрани нового покоління (Next generation firewall, NGFW). На даний момент ефективних аналогів таких рішень у Росії немає.

Аналітики опитали понад 100 представників служб інформаційної безпеки російських компаній. 36% цих фірм налічують до 1 тис. співробітників, 45% – до 5 тис., штат ще 19% – понад 10 тис. осіб.

64% респондентів заявили про відсутність російського NGFW, який міг би повністю замінити іноземні фаєрволи, включно з тими, чиї розробники пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну.

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бізнес (1165) податки (2409) росія (14164) програмне забезпечення (193)


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че крякать в падло?
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23.08.2024 16:04 Відповісти
Дайож BolgenOS ))
Якщо хтось ще памʼятає той зашквар
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23.08.2024 16:09 Відповісти
BolgenOS - був в них такий зашквар ...
але як би там не було є у кацапів свої Astra? ALT і ще декілька дестрибутивів OS Linux ... У нас в Україні немає нічого свого, усі як правило на 99,9% сидять на вразливій до вірусів, кривій і горбатій вінді від мекософт !!!
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23.08.2024 16:16 Відповісти
Вони такі свої, як ти програміст.
Redhat давно з коробки русифікований, як і українізований.
Робити вигляд якось присідання навколо них - дурна робота.
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23.08.2024 16:27 Відповісти
А нафіга? Є нормальні дістрібутиви, які підтримуються купою висококваліфікованих розробників. Драйвери додають, дирки в секʼюріті правлять оперативно. Нафіга робити свій кривий і косий велосипед, який буде завідомо гірший за світові зразки? Тіки шоб показати вялічіє?
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23.08.2024 17:25 Відповісти
P.S. і всякими астрами, альтами і іншою лобудєнню користуються півтори ентузіасти і ті мабудь кацапи.
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23.08.2024 17:26 Відповісти
https://www.dsnews.ua/world/ivan-os-rossiyskoe-nii-ovtsevodstva-i-kozovodstva-razrabotalo-19052017174800 Ivan OC от ставропольского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства круче!
"... На разработку системы ушло пять лет и 40 миллионов рублей ($700 тыс.)."
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23.08.2024 20:51 Відповісти
Правильно! Так їх! Хай рахівницями користуються І телефонами інформацію передають (дротовими)
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23.08.2024 16:17 Відповісти
Дайош *******.
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23.08.2024 17:25 Відповісти

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