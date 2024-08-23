Конфіскований у Дерипаски глиноземний завод у Миколаєві не може відновити роботу, – голова ФДМУ
Націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до початку повномасштабної війни належав росіянину Олегу Дерипасці, поки не може повноцінно відновити роботу.
Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв'ю LIGA.net.
"Націоналізований завод перебуває в управлінні Фонду державного майна. Ми підтримуємо його робочий стан. Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз", – сказав Коваль.
Миколаївський завод – єдиний в Україні виробник глинозему.
Відновлення його роботи потрібне для відновлення виробництва алюмінію на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, який зараз виставлений на приватизацію.
"Відновлення виробництва алюмінію, хоч і потребує значних інвестицій, є цілком реальним. Зрозуміло, що для повноцінного відновлення виробництва алюмінію необхідна стабільна сировинна база. Це передбачає створення вертикально інтегрованих ланцюгів постачання, включно з відновленням роботи Миколаївського глиноземного заводу та забезпеченням постачання бокситів з українських рудників", – сказав він.
Алюміній у чистому вигляді в природі не зустрічається. Його виробництво починається з видобування бокситів – алюмінієвої руди, в якій він зберігається у вигляді оксиду алюмінію. Боксити переробляють на глинозем, порошок сіро-білого кольору, на спеціальних заводах, таких як під Миколаєвом. Боксити для Миколаївського заводу імпортувалися з країн тропічного поясу – Гвінеї, Гаяни, Бразилії.
Після цього глинозем відправляють на алюмінієві заводи, де з нього за допомогою електролізу отримують алюміній. Первинний алюміній відливають у зливки, які продають споживачам та використовують для виробництва сплавів для різних цілей.
Про Миколаївський глиноземний завод
Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.
Російський олігарх Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним із найбільших у Європі кольорової металургії, починаючи з 2022 року воно не працювало.
Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі МГЗ, який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.
Ще у липні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ передав корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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Навіть якщо вдасться відновити ЗАЛК, виробництво того глинозему недоцільне - надто дорого у дальній перспективі
останній твій абзац- повна маячня...
з іншим згоден
Еще раз повторюсь: завод отработает свое и когда количество шламохранилищ и затрат на них перевалит за некую грань, тупо закроется. И содержание шламохранилищ упадет на головы обычных налогоплательщиков. А технологий переработки может не появится и через 100 лет. Вот и посчитайте во скольковыйдется их содержание и сколько на самом деле, должен был стоить тот алюминий. Его дешевле купить - до этой простой истины, развитые страны додумались десятилетия назад и позакрывали у себя аналогичные производства
1 я К.Э.Н.
2 я из Николаева
3 у вас весьма поверхностное понимание процессов..начиная от рекультивации земель до производства алюминия
2. Я сам из Николаева.
3. У меня 2 высших образования, одно техническое, другое экономическое. Я долго и тесно сотрудничал в области автоматизации, как с Русалом, так и с ЗАЛКом, так что имею некоторое представление и об их технологии и о бизнесс-процессах.
И учитывая вашу реплику, скажу 1 вещь - как К.Э.Н., вы плоховато разбираетесь в принципах формирование себестоимости
Мне все равно кто победил, просто у меня свое представление о целесообразности данного производства, с экономической точки зрения с видом на экологическую компоненту. Тут та же история как с АЭС, когда в себестоимости э/э, не учитывают стоимость утилизации енергоблока, пожизненного хранения отходов...... Иногда, дешевле купить готовое и с виду, более дорогое, вы как экономист должны это знать
Экономика всегде и везде боком? Так я ж не спорю
Развитые страны додумались покупать а не производить? Ну что ж поплачем о недоразвитой Австралии, а на "первый" в производстве алюминия(недоразвитый) Китай хер положим.
У тебя свое представление, а у Боинга и Эйрбаса заказы на десятки лет вперед...
Конечно, если утверждать что экономика "боком" и экологию по "русаловски" считать единственно существующей, то нечего обсуждать
Прибуткове підприємство з першокласним менеджментом, напрацьованою клієнтською базою і самим ******** обладнанням, через рік «державного керування», перетвориться на банкрута, від якого клієнти бігтимуть як від прокаженого.
Зате воно буде активно списувати, або продавати за бесцінь обладнання та техніку.