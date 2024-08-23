БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
16 287 22

Конфіскований у Дерипаски глиноземний завод у Миколаєві не може відновити роботу, – голова ФДМУ

причал

Націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до початку повномасштабної війни належав росіянину Олегу Дерипасці, поки не може повноцінно відновити роботу.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв'ю LIGA.net.

"Націоналізований завод перебуває в управлінні Фонду державного майна. Ми підтримуємо його робочий стан. Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз", – сказав Коваль.

Миколаївський завод – єдиний в Україні виробник глинозему.

Відновлення його роботи потрібне для відновлення виробництва алюмінію на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, який зараз виставлений на приватизацію.

"Відновлення виробництва алюмінію, хоч і потребує значних інвестицій, є цілком реальним. Зрозуміло, що для повноцінного відновлення виробництва алюмінію необхідна стабільна сировинна база. Це передбачає створення вертикально інтегрованих ланцюгів постачання, включно з відновленням роботи Миколаївського глиноземного заводу та забезпеченням постачання бокситів з українських рудників", – сказав він.

Алюміній у чистому вигляді в природі не зустрічається. Його виробництво починається з видобування бокситів – алюмінієвої руди, в якій він зберігається у вигляді оксиду алюмінію. Боксити переробляють на глинозем, порошок сіро-білого кольору, на спеціальних заводах, таких як під Миколаєвом. Боксити для Миколаївського заводу імпортувалися з країн тропічного поясу – Гвінеї, Гаяни, Бразилії.

Після цього глинозем відправляють на алюмінієві заводи, де з нього за допомогою електролізу отримують алюміній. Первинний алюміній відливають у зливки, які продають споживачам та використовують для виробництва сплавів для різних цілей.

Про Миколаївський глиноземний завод

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

Російський олігарх Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним із найбільших у Європі кольорової металургії, починаючи з 2022 року воно не працювало.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі МГЗ, який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

Ще у липні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ передав корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: 

завод (735) Миколаїв (325) ФДМУ (1364) Миколаївський глиноземний завод (5)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
При гнилий владі звісно не може працювати на благо держави
показати весь коментар
23.08.2024 18:40
+5
Атавізм совка. Без власної сировини, без дешевого газу, утримувати його не має ніякого сенсу.
показати весь коментар
23.08.2024 18:40
+5
Запорізький алюмінієвий комбінат свого часу продали кацапам і ті його успішно поховали. Бо навіщо їм конкурент. А Дніпрогесу якраз вистачало на ЗАлК. Тільки зараз і ДніпроГЕС розбитий стоїть і ЗАлК розвалений. Його щоб відновити потрібні кошти і не маленькі.
показати весь коментар
23.08.2024 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При гнилий владі звісно не може працювати на благо держави
показати весь коментар
23.08.2024 18:40 Відповісти
цей завод при будь який владі сам по собі не буде працювати, бо є всього лиш ланкою в ланцюгу виробництва алюмінію...одна ланка- не ланцюг...нічого не вартує
показати весь коментар
24.08.2024 00:05 Відповісти
Атавізм совка. Без власної сировини, без дешевого газу, утримувати його не має ніякого сенсу.
показати весь коментар
23.08.2024 18:40 Відповісти
А що б тей глинозем в люміній перевести, треба дуже великі затрати по електроенергії. ДніпроГЕС ледь потягне такі навантаження.
показати весь коментар
23.08.2024 18:49 Відповісти
Запорізький алюмінієвий комбінат свого часу продали кацапам і ті його успішно поховали. Бо навіщо їм конкурент. А Дніпрогесу якраз вистачало на ЗАлК. Тільки зараз і ДніпроГЕС розбитий стоїть і ЗАлК розвалений. Його щоб відновити потрібні кошти і не маленькі.
показати весь коментар
23.08.2024 19:46 Відповісти
Не буду сперечатись, але є питання - чому ж орки тоді глинозем тягли за хз скільки тисяч км до Красноярську, що б там обробляти? Бо наскільки я знаю, та ГЕС одна з самих потужних і саме вона задовольняла вільно по потужностям люмінієвого заводу.
показати весь коментар
23.08.2024 20:24 Відповісти
ЗАлК успішно на металобрухт допилюють... Цеха розвалені... Московити увесь інструмент на переплавку відправили...
показати весь коментар
23.08.2024 20:43 Відповісти
Так кацапи сотні українських успішних підприємств задарма купили і поховали, з багатьох вивезли в росію обладнання. А владі, яка повинна була контролювати виконання інвестиційних угод замазали очі хабарями. Потім багато років, вони (кацапи) розповідали по всьому світу, мовляв подивіться, яка Україна не ефективна, - розвалила власну економіку.
показати весь коментар
23.08.2024 21:18 Відповісти
не кацапам..а кацапУ..тому ж Деріпасці..він його ухандокав спеціально щоб увесь глинозем до кацапії на його завод їшов...хоча в умовах(!) приватизації ЗВАК було ВІДНОВЛЕННЯ виробництва
показати весь коментар
23.08.2024 23:59 Відповісти
Цікаво, що Деріпаска родом з Кубані. Прізвище співзвучне з українським "дерти паси", робити з шкіри ремені). Єврей-укро-бандерівець ? Ілі как ?
показати весь коментар
23.08.2024 19:06 Відповісти
Виродок хитрозроблений той дєріпаска.
показати весь коментар
23.08.2024 19:47 Відповісти
Цей завод потрібно було закрити років 20 тому! Це досить брудне виробництво, а поля червоного шламу, при існуючих технологіях, неможливо переробити на щось безпечне. Коли завод належав Дерипасці, вони виробляли глинозем та продавали за собівартістю (щоб платити до бюджету копійки) до своїх заводів у РФ. У собівартість зрозуміло не входила вартість переробки мільйон тон шламу, що дістанеться нашим потомкам. Кацапам достався дешевий глинозем, а нам як тим папуасам - скляні буси, та брудна земля.
Навіть якщо вдасться відновити ЗАЛК, виробництво того глинозему недоцільне - надто дорого у дальній перспективі
показати весь коментар
23.08.2024 19:16 Відповісти
закривати не потрібно, потрібно дотримуватись технологій по зберігання шламу...а це додаткові витрати на які керівництву заводу кацапський власник дозвіл ніколи не давав...
останній твій абзац- повна маячня...
з іншим згоден
показати весь коментар
24.08.2024 00:03 Відповісти
У вас я смотрю дохрена ненужной земли, чтобы под шламохранилища выкидывать (там тысячи га земли) и дохрена пресной воды для его полива. Технология "безопасного" хранения, предполагает постоянное увлажнение шлама (чтобы не пылил и не превращал соседний город в подобие Марса). А жидкий шлам это постоянная угроза прорыва (погуглите катастрофу на шламохранилище в Венгрии).
Еще раз повторюсь: завод отработает свое и когда количество шламохранилищ и затрат на них перевалит за некую грань, тупо закроется. И содержание шламохранилищ упадет на головы обычных налогоплательщиков. А технологий переработки может не появится и через 100 лет. Вот и посчитайте во скольковыйдется их содержание и сколько на самом деле, должен был стоить тот алюминий. Его дешевле купить - до этой простой истины, развитые страны додумались десятилетия назад и позакрывали у себя аналогичные производства
показати весь коментар
24.08.2024 20:43 Відповісти
на этот лонгрид я скажу три вещи:
1 я К.Э.Н.
2 я из Николаева
3 у вас весьма поверхностное понимание процессов..начиная от рекультивации земель до производства алюминия
показати весь коментар
24.08.2024 21:35 Відповісти
1. А каким боком "экономические науки" к рекультивации которая из области химии и технологии которой, применительно к глинозему, пока не существует?! Если вы конечно, не мыслите как менеджмент Русала, который сделал "рекультивацию", насыпав поверх глинозема слой земли и высадив траву, чтобы заткнуть общественность!!!
2. Я сам из Николаева.
3. У меня 2 высших образования, одно техническое, другое экономическое. Я долго и тесно сотрудничал в области автоматизации, как с Русалом, так и с ЗАЛКом, так что имею некоторое представление и об их технологии и о бизнесс-процессах.

И учитывая вашу реплику, скажу 1 вещь - как К.Э.Н., вы плоховато разбираетесь в принципах формирование себестоимости
показати весь коментар
25.08.2024 04:59 Відповісти
ладно, ты победил. Я плохо разбираюсь, ведь ты лучше меня знаешь "как я мыслю" и в контексте твоих практических знаний "сотрудничества" с кацапским менеджментом, мои теоретические знания не весят нихуа. Сожалею что в этот "нихуа" попала такая страна как Австралия, с ее принципами производства...Только возникает риторический вопрос: неужто таки "экономические науки" в данной теме "никаким боком"?! Даже стыдно за ваших преподавателей
показати весь коментар
25.08.2024 11:34 Відповісти
"економические науки" всегда и везде (даже при совке) очень даже боком, просто немного не тем бок. Просто вы упрекнули меня в полном непонимании технологии, цикла производства алюминия, козырнув при этом своей ученой степенью в экономике (как будто это вам дает соответствующие знания).
Мне все равно кто победил, просто у меня свое представление о целесообразности данного производства, с экономической точки зрения с видом на экологическую компоненту. Тут та же история как с АЭС, когда в себестоимости э/э, не учитывают стоимость утилизации енергоблока, пожизненного хранения отходов...... Иногда, дешевле купить готовое и с виду, более дорогое, вы как экономист должны это знать
показати весь коментар
25.08.2024 12:30 Відповісти
я же тебе сказал: ты победил! что ты еще хочешь?
Экономика всегде и везде боком? Так я ж не спорю
Развитые страны додумались покупать а не производить? Ну что ж поплачем о недоразвитой Австралии, а на "первый" в производстве алюминия(недоразвитый) Китай хер положим.
У тебя свое представление, а у Боинга и Эйрбаса заказы на десятки лет вперед...
Конечно, если утверждать что экономика "боком" и экологию по "русаловски" считать единственно существующей, то нечего обсуждать
показати весь коментар
25.08.2024 20:43 Відповісти
В Березані "Аерок" не продадуть( не доходять руки? )
показати весь коментар
23.08.2024 19:23 Відповісти
Виробництву глинозему заважає гнилозел...
показати весь коментар
23.08.2024 20:44 Відповісти
Нажаль, любе майно, яке опиняється у власності держави, через нетривалий час перетворюється на мотлох.
Прибуткове підприємство з першокласним менеджментом, напрацьованою клієнтською базою і самим ******** обладнанням, через рік «державного керування», перетвориться на банкрута, від якого клієнти бігтимуть як від прокаженого.
Зате воно буде активно списувати, або продавати за бесцінь обладнання та техніку.
показати весь коментар
23.08.2024 21:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 