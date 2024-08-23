Конфіскований у Дерипаски глиноземний завод у Миколаєві не може відновити роботу, – голова ФДМУ

Націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до початку повномасштабної війни належав росіянину Олегу Дерипасці, поки не може повноцінно відновити роботу.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв'ю LIGA.net.

"Націоналізований завод перебуває в управлінні Фонду державного майна. Ми підтримуємо його робочий стан. Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз", – сказав Коваль.

Миколаївський завод – єдиний в Україні виробник глинозему.

Відновлення його роботи потрібне для відновлення виробництва алюмінію на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, який зараз виставлений на приватизацію.

"Відновлення виробництва алюмінію, хоч і потребує значних інвестицій, є цілком реальним. Зрозуміло, що для повноцінного відновлення виробництва алюмінію необхідна стабільна сировинна база. Це передбачає створення вертикально інтегрованих ланцюгів постачання, включно з відновленням роботи Миколаївського глиноземного заводу та забезпеченням постачання бокситів з українських рудників", – сказав він.

Алюміній у чистому вигляді в природі не зустрічається. Його виробництво починається з видобування бокситів – алюмінієвої руди, в якій він зберігається у вигляді оксиду алюмінію. Боксити переробляють на глинозем, порошок сіро-білого кольору, на спеціальних заводах, таких як під Миколаєвом. Боксити для Миколаївського заводу імпортувалися з країн тропічного поясу – Гвінеї, Гаяни, Бразилії. Після цього глинозем відправляють на алюмінієві заводи, де з нього за допомогою електролізу отримують алюміній. Первинний алюміній відливають у зливки, які продають споживачам та використовують для виробництва сплавів для різних цілей.

Про Миколаївський глиноземний завод

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

Російський олігарх Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним із найбільших у Європі кольорової металургії, починаючи з 2022 року воно не працювало.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі МГЗ, який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

Ще у липні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ передав корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).