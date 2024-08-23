Кабмін заборонив вимагати паперові довідки для отримання соцдопомоги, якщо ці дані є в реєстрах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким заборонив органам соціального захисту вимагати від громадян паперові документи, якщо відповідні можна отримати х електронних реєстрів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в електронній базі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що для оформлення різних видів соціальної допомоги громадяни досі мають збирати цілий пакет документів, хоча більшість потрібної інформації вже цифровізована та є в електронних базах.

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Шмигаль додав, що також Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив зміни, які мають покращити роботу Реєстру ветеранів війни, а також дозволять ветеранам дізнатися, які дані про них вже є в цьому Реєстрі.

Як повідомлялося, у липні минулого року МОЗ скасував паперові рецепти для отримання медпрепаратів за програмою "Доступні ліки".