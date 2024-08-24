Озброєння, техніка та одяг: Литва збирається витратити 1,2 мільярда євро на військове обладнання

Литва планує витратити до 1,2 млрд євро на нове військове обладнання протягом наступних 10 років.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Європейська правда.

Кащюнас розповів, що в період з 2025 по 2027 роки Литва планує витратити майже 30 млн євро на різну техніку, одяг і озброєння.

"Протягом наступних десяти років ця сума сягне 1,2 млрд євро", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Литви в серпні надасть Україні новий пакет військової допомоги, в який увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності.

Крім сучасного обладнання, Литва також передасть деяке давнє обладнання з арсеналу Збройних Сил Литви.

У пакет допомоги входять, зокрема, БТР М113, ППО малої дальності з ракетами, системи РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, димова та стрілецька зброя, боєприпаси тощо.

Раніше цього року на запити України Литва вже доставила в Україну боєприпаси, бронемашини М577 та М113, системи боротьби з дронами, протитанкові гранатомети Carl Gustaf, системи дальнього підриву RISE-1, розібраний літак L-39ZA Albatros тощо.

Як повідомлялося, на початку червня Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройового заводу.