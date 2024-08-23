Указ Зеленського виконували 4 роки: Горілчаний завод Управління справами президента передали Фонду держмайна
Кабінет Міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод", яке до останнього часу перебувало у підпорядкуванні Державного управління справами (ДУС).
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зауважимо, що президент Володимир Зеленський ще у 2020 році підписав указ про передачу ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" від Державного управління справами до Фонду держмайна України для подальшої приватизації підприємства. Однак це рішення виконали лише сьогодні.
Крім цього, в управління Фонду держмайна передані єдині майнові комплекси ще кількох державних підприємств та організацій:
- Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика;
- державне підприємство "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін";
- Другий воєнізований гірничорятувальний загін;
- державне підприємство "Укрмеддіяльність" Міністерства охорони здоровʼя;
- державне підприємство "Укрмедпроектбуд".
Також Кабмін передав Фонду держмайна повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі АТ "Лисичанськвугілля".
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