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Новини
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Указ Зеленського виконували 4 роки: Горілчаний завод Управління справами президента передали Фонду держмайна

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Кабінет Міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод", яке до останнього часу перебувало у підпорядкуванні Державного управління справами (ДУС).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський ще у 2020 році підписав указ про передачу ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" від Державного управління справами до Фонду держмайна України для подальшої приватизації підприємства. Однак це рішення виконали лише сьогодні.

Крім цього, в управління Фонду держмайна передані єдині майнові комплекси ще кількох державних підприємств та організацій:

  • Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика;
  • державне підприємство "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін";
  • Другий воєнізований гірничорятувальний загін;
  • державне підприємство "Укрмеддіяльність" Міністерства охорони здоровʼя;
  • державне підприємство "Укрмедпроектбуд".

Також Кабмін передав Фонду держмайна повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі АТ "Лисичанськвугілля".

Автор: 

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Прощавай остання украінська горілка доброі якості "Президентський Стандарт".
Тепер як усі з катофельного спирту.
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23.08.2024 18:26 Відповісти
поки все не випили, не передали
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23.08.2024 18:38 Відповісти
Почалася зелена прихватизація ?
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23.08.2024 18:56 Відповісти
А чотири роки на кого працювали? Зараз пачка нормальних цигарок коштує дорожче ніж пляшка горілки. Мені цікаво, під виглядом боротьби з палінням про шо ці підори думають? Нехай бухають і мізки собі засерають ніж палять і думають?
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23.08.2024 19:29 Відповісти

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