США додали до санкційних списків 400 осіб та компаній з Росії та Китаю

США запровадили обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у у РФ та інших країнах світу, переважно з Китаю та Гонконгу, у зв'язку з продовженням Росією війни проти України.

Як повідомили у Мінфіні США, ці санкції мають обмежити здатність Росії підтримувати свій військово-промисловий комплекс та обходити попередні обмеження, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, санкції націлені на численні транснаціональні мережі, які задіяні в отриманні боєприпасів і товарів військового призначення для Росії. Крім того, заходи стосуватимуться організаторів постачань у РФ деяких видів електроніки та обладнання.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі військово-промислового комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Казначейства продовжують реалізацію зобов'язань, ухвалених президентом Байденом і його колегами з G7, щодо порушення ланцюжків поставок і платіжних каналів російської військово-промислової бази", – заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

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За його словами, компанії, фінансові установи та уряди в усьому світі повинні гарантувати, що вони не підтримують ланцюжки поставок російської військово-промислової бази.

"Також сьогоднішні санкції розраховані на те, щоб більше обмежити майбутні доходи Росії від металів, корисних копалин", – зазначається у повідомленні.

Крім того, санкції зачіпають деякі російські компанії, що надають IT-технології російському фінансовому сектору.

Мінфін США також закликав іноземних регуляторів та фінансові установи проявляти обережність щодо будь-яких угод із зарубіжними філіями або дочірніми компаніями російських фінансових установ, включно зі спробами відкрити нові філії або дочірні компанії структур, які не перебувають під санкціями.

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії, як ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія газової корпорації "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2"; ТОВ "Межрегионстрой", що будує об'єкти для проєкту "Восток Ойл" від "Роснефть"; АТ "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), відповідальна за проєкт "СПГ Якутия".

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії: "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АТ "Стройсервис". Під санкції також потрапили дві дочірні компанії "Росатома".

До санкційних списків також увійшли російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Крім того, під санкції підпадають численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які постачали мікроелектроніку в Росію в обхід санкцій.