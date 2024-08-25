У Франції затримали засновника Telegram Дурова (оновлено)

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на французький канал новин TF1/LCI. Інформацію про його затримання також підтвердило джерело BFM TV, близьке до слідства.

За даними телеканалу, його затримали після прильоту з Азербайджану на приватному бізнес-джеті, разом з ним були охоронець і жінка.

У Франції, як стверджується, він був включений до списку осіб, які розшукуються. Дозвіл на арешт видала французька судова поліція на підставі попереднього розслідування. Близьке до слідства джерело заявило, що ордер діє лише на території Франції.

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TF1/LCI стверджує, що Дурова затримали через те, що "він не співпрацював з правоохоронними органами, а платформа, що належить йому, не модерувала контент, що робить його співучасником низки злочинів – оборот наркотиків, шахрайство та злочини проти дітей". Його помістили під варту.

Як пізніше повідомило видання Le Monde із посиланням на джерела, претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

Дуров у 2021 році отримав громадянство Франції. Останніми роками він жив у ОАЕ. До Парижа він прилетів, як повідомляється, з Азербайджану.