У Франції затримали засновника Telegram Дурова (оновлено)
Засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.
Про це пише Радіо Свобода із посиланням на французький канал новин TF1/LCI. Інформацію про його затримання також підтвердило джерело BFM TV, близьке до слідства.
За даними телеканалу, його затримали після прильоту з Азербайджану на приватному бізнес-джеті, разом з ним були охоронець і жінка.
У Франції, як стверджується, він був включений до списку осіб, які розшукуються. Дозвіл на арешт видала французька судова поліція на підставі попереднього розслідування. Близьке до слідства джерело заявило, що ордер діє лише на території Франції.
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TF1/LCI стверджує, що Дурова затримали через те, що "він не співпрацював з правоохоронними органами, а платформа, що належить йому, не модерувала контент, що робить його співучасником низки злочинів – оборот наркотиків, шахрайство та злочини проти дітей". Його помістили під варту.
Як пізніше повідомило видання Le Monde із посиланням на джерела, претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.
Дуров у 2021 році отримав громадянство Франції. Останніми роками він жив у ОАЕ. До Парижа він прилетів, як повідомляється, з Азербайджану.
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Давление на Telegram выглядит как стремление российской диктатуры закрыть вопрос с доступом к неподцензурной информации для россиян.
Накануне своего вылета во Францию Павел Дуров находился в Баку. В те же дни там побывал Путин. По неподтвержденной информации, Дуров рассчитывал на переговоры, которые не состоялись. После чего гражданин Франции Дуров (получил паспорт в 2021 году по https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043965774?datePublication=25/08/2021&page=1&pageSize=10&query=naturalisation*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT указу президента Макрона ) вылетел в Париж. Вероятно, Дуров знал о возможном аресте, при этом как гражданина Франции его не могут экстрадировать в Россию.
Рейс во Францию, единственную страну в ЕС, которая готова была арестовать Дурова, можно рассматривать как случайность (например, вынужденная посадка самолета), результат некомпетентности Дурова или же как попытку основателя Telegram защитить себя от последствий несостоявшихся переговоров в Баку. Объединенные Арабские Эмираты, где базируется компания Дурова, в отличие от Франции, могли бы инициировать процедуру выдачи Дурова в Россию.
Примечательно, что представители Дурова пока не обратились за помощью в консульство России, несмотря на настойчивые попытки дипломатических служб РФ оказать такую помощь.
подлинные причины возвращения гражданина Дурова на свою новую родину, возможно, стоит искать в повышенном интересе со стороны родины исторической.
Дуров, який раніше заснував російську соціальну мережу "ВКонтакте", створив месенджер Telegram у 2013 році.
Наразі це четвертий за популярністю месенджер у світі, а в липні Дуров оцінив кількість активних користувачів у 950 мільйонів.
Він є основним власником Telegram, месенджер оцінюється в $30 млрд.
- Інше питання полягає у тому, що, на жаль, багато хто сприймає за чисту монету все, що пишеться, зокрема і анонімно. Таким чином, звісно, використовувати цю мережу для маніпуляції доволі легко".
Але те, що у російської сторони такі контакти є або можуть бути, - це факт.
- Тобто у нас наразі немає важелів, а у росіян - або є, або можуть бути. Тобто для нас більше мінусів, ніж плюсів".