Нардепу Дмитруку повідомили про підозру. ЗМІ пишуть, що він незаконно виїхав з України

Народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про позафракційного нардепа Артема Дмитрука.

"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, спільно з групою людей, напав на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

При цьому нардеп побив правоохоронця та намагався викрасти його зброю.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, вже у Києві, під час суперечки з військовим нардеп завдав йому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України –грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Тепер підозрюваного викликають до слідчого Державного бюро розслідувань. Утім, за даними УП, 24 серпня Дмитрук незаконно виїхав з України до Молдови. Вже звідти він полетів в Італію.

Нагадаємо, що Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.