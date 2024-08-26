По всій країні запровадили екстрені відключення світла

НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

"Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, окупанти завдають ударів по енергосистемі Києва та Дніпра.

Зазначається, що енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців.

Як повідомлялося, російські військові здійснюють масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.