В Україні нарахували понад 34 тисячі боргів по зарплаті. Найбільше – на Сумщині
Станом на початок серпня в Україні зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині.
Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Міністерства юстиції.
Зазначається, що найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році – 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість почала зростати: на 6,6% за рік. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7,1% більше, аніж за весь минулий рік.
Загалом в Україні нарахували 1 872 компанії, які заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині – 5,6 тис. проваджень або 16,4% від загальної кількості. Далі йдуть Київ із показником у 3,4 тис. боргів (9,8%) та Дніпропетровщина – 2,2 тис. або 6,6%.
Утім, зазначається, що в майже 3 тисячах проваджень регіон не визначено.
Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства – понад 11 тис. та 9 тис. проваджень або 33,8% та 28,8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці ТОВ – 4,9 тис. або 14,2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12,5% та 4,3% усіх боргів.
Найбільшими боржниками серед українських компаній є:
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – 4071 провадження;
- Полтавський облавтодор – 1079;
- Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння – 1038;
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - інжиніринг – 892;
- Енергосталь – 876;
- Запоріжцивільпроект – 610;
- Рівненський автомобільний ремонтний завод – 508.
За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.
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