БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 688 4

У Чорному морі горять всі "вишки Бойка", – супутникові знімки

бойка,вишки

У Чорному морі палають три газовидобувні платформи – так звані "вишки Бойка", які українські військові звільнили у вересні 2023 року.

Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson на акаунті в Х, передає Суспільне Крим.

"Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний... Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", – йдеться у повідомленні.

Drilling Platforms
East of Snake Island

All 3 drilling platforms have now been attacked east of Snake Island

During the battle for Snake Island, 🇺🇦 struck the northernmost platform

As of 24 August 2024, the middle platform is burning and there is a plume of smoke from the 3rd pic.twitter.com/bH35LwHkS9

— MT Anderson (@MT_Anderson) August 26, 2024

Раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка", адже російські військові ховали там обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія окупувала Крим та незаконно захопила розміщені там активи українських компаній, включно з газодобувним обладнанням "Чорноморнафтогазу" та українськими буровими вишками "Петро Годованець" і "Україна" (відомі як "вишки Бойка"). Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

Україна повернула під контроль ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів анексованого Криму у вересні 2023 року. 

Автор: 

нафта (4778) пожежа (199)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажаль, за ці вишки заплатили украінці, а бойко, навіть не відповів п.д@р@с і он і поавоохоонні органи(((
показати весь коментар
26.08.2024 12:22 Відповісти
Нібуя не зрозумів, то чиї вони зараз?
показати весь коментар
26.08.2024 13:13 Відповісти
україни
показати весь коментар
26.08.2024 15:15 Відповісти
згоріли, догорають..
показати весь коментар
26.08.2024 17:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 