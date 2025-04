У Чорному морі горять всі "вишки Бойка", – супутникові знімки

У Чорному морі палають три газовидобувні платформи – так звані "вишки Бойка", які українські військові звільнили у вересні 2023 року.

Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson на акаунті в Х, передає Суспільне Крим.

"Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний... Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", – йдеться у повідомленні.

Drilling Platforms

East of Snake Island



All 3 drilling platforms have now been attacked east of Snake Island



During the battle for Snake Island, 🇺🇦 struck the northernmost platform



As of 24 August 2024, the middle platform is burning and there is a plume of smoke from the 3rd pic.twitter.com/bH35LwHkS9