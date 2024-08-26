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У Росії горить найбільший нафтопереробний завод

На Омському НПЗ пролунав вибух, виникла пожежа

У Росії на Омському нафтопереробному заводі сталося займання технологічного обладнання.

Про це пише російська служба ВВС із посиланням на дані підприємства.

Як зазначає місцеве МНС, вогонь охопив площу 1 тис. квадратних метрів.

Раніше російські Telegram-канали писали з посиланням на очевидців, що в районі НПЗ було чути вибух.

Водночас, як стверджують у пресслужбі заводу, підприєство попри пожежу працює штатно.

Як пише The Moscow Times, Омський НПЗ – найбільший російський нафтопереробний завод. Він належить "Газпромнєфті".

Минулого року завод переробив 21,28 млн тонн нафти, що становить 7,7% від усієї переробки в РФ.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.

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