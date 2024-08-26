У Росії горить найбільший нафтопереробний завод

У Росії на Омському нафтопереробному заводі сталося займання технологічного обладнання.

Про це пише російська служба ВВС із посиланням на дані підприємства.



Як зазначає місцеве МНС, вогонь охопив площу 1 тис. квадратних метрів.



Раніше російські Telegram-канали писали з посиланням на очевидців, що в районі НПЗ було чути вибух.



Водночас, як стверджують у пресслужбі заводу, підприєство попри пожежу працює штатно.

Як пише The Moscow Times, Омський НПЗ – найбільший російський нафтопереробний завод. Він належить "Газпромнєфті".



Минулого року завод переробив 21,28 млн тонн нафти, що становить 7,7% від усієї переробки в РФ.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.