Фонд держмайна виставив на приватизацію другий пул активів за 1 гривню. Що пропонують?

Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня.

Цього разу на торги виставлять чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях, повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у Telegram.

Аукціони з’являться в системі "Прозорро.Продажі" у вересні 2024 року, на них покупцям запропонують:

перший лот – гараж площею 72,6 кв.м у смт Великий Березний Закарпатської області. Будівля 1960-х років потребує поточного ремонту;

другий лот – автомобіль Volkswagen Phaeton 2004 року випуску в м. Черкаси. Транспортний засіб потребує ремонту;

третій лот – нежитлова будівля площею 168,1 кв.м у с. Майдан Львівської області. Одноповерхова споруда з мансардою збудована у 1980 році;

четвертий лот – група інвентарних об'єктів у м. Хуст Закарпатської області. Комплекс включає гаражі, котельню, сторожку та огорожу загальною площею 164,3 кв.м.

Голова Фонду держмайна нагадав, що стартова ціна в 1 гривню встановлена відповідно до чинного законодавства на період воєнного стану.

"Цей механізм застосовується для активів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, що дозволяє ефективно здійснювати приватизацію в поточних умовах. Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову", – додав Коваль.

Він зауважив, що попередній досвід показує, що у ході таких торгів ціна зростає "в сотні і навіть тисячі разів".

Як повідомлялося, раніше Фонд державного майна виставив на приватизацію перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.



