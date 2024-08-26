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Новини
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Для підвищення зарплат учителям удвічі потрібно знайти 100 мільярдів, – "слуга народу" Бабак

бабак

Щоб підвищити розмір зарплат учителям удвічі, потрібно знайти додаткові 100 мільярдів гривень.

Про це під час освітньої конференції у Києві повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу"), передає Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб зараз підняти заробітні плати вдвічі, потрібно плюс 100 млрд грн.... Друга історія в тому, що весь державний бюджет України йде на потреби Збройних сил. Наші партнери не фінансують нашу війну. Усі інші видатки, включно з медициною та освітою, соціальні видатки та пенсії, фінансують наші партнери", – сказав депутат.

Водночас, за словами голови комітету, тільки збільшення зарплат недостатньо для того, щоб утримати людей у професії та мотивувати молодих іти в професію.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності, окрім підвищення зарплат, створювати сучасний освітній простір, а також змінювати систему перепідготовки та перекваліфікації вчителів.

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Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні $4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Однак вже у 2021 році на той час міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що зарплата на рівні $4 тис. можлива лише для професорів анонсованого Володимиром Зеленським президентського університету після його створення.

Автор: 

школа (246) вчитель (62) Бабак Сергій (1) зарплата (1119)


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Топ коментарі
+11
з дорог заберите виродки зелені.....
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26.08.2024 16:50
+10
Якщо зе-влада верне вкрадене то і онукам вчителів вистачить.
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26.08.2024 17:46
+8
"що весь державний бюджет України йде на потреби Збройних сил"

ну так, звісно... вірим-вірим...
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26.08.2024 17:39
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з дорог заберите виродки зелені.....
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26.08.2024 16:50 Відповісти
Для депутатів, виродки, знаходять
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26.08.2024 18:04 Відповісти
на кацапах тепер ще гірше - почтальон тепер акушер - робить уколи та приймає породіль
одна ракета ліліпутіна коштує як котеджне містечко для біженців з курщини
одна ракета ліліпутіна коштує як половина ВСІХ окладів почтальонів росії
Гаазький злочинець ліліпутін - винен у ВСІХ БІДАХ - бо агрессор - так кажуть УСІ У СВІТІ.
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26.08.2024 18:41 Відповісти
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26.08.2024 18:46 Відповісти
Головне що б не в команді терпіл ліліпутіна 🤣
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26.08.2024 18:54 Відповісти
А ви відніміть від 4000 всього пару тисяч долларів, під час війни то розкіш буде, вистачить і 2000 $
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26.08.2024 17:23 Відповісти
А можно відмінити ПДФЛ, одразу буде вчителям +18.

А ще провести реформу середньої школи - зробити хозрозрахунок для всіх школ напряму з бюджету, а не через освітні департаменти на місцях - звільнити купу чиновніків які не як на освітній процесс не впливають, та накинути з цих грошей ЗП вчителям.
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26.08.2024 17:32 Відповісти
У них і не буде грошей. Я наприклад тільки з податків забезпечую 4 вчителя.
Але після останньої "справедливості від держави", я вже не буду їм платити зарплату. Надіюся хм хтось заплате, хоть мені пофіг.
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26.08.2024 20:39 Відповісти
"що весь державний бюджет України йде на потреби Збройних сил"

ну так, звісно... вірим-вірим...
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26.08.2024 17:39 Відповісти
Якщо зе-влада верне вкрадене то і онукам вчителів вистачить.
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26.08.2024 17:46 Відповісти
А перед виборами "підвищити" зарплатню можливо було взагалі БЕЗ будь яких витрат!
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26.08.2024 17:48 Відповісти
День бабака..знов за рибу гроші..

А якщо земародерів прибрати від корита, то вистачить ще й на вчителів, прцівників дитсадочків, працівників пошти, соцпрацівників і т.і.
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26.08.2024 17:50 Відповісти
Для нардепів та їх прислуги знайшли ж грошенята, шмигаль та ОПУ з ВРУ, а тут, прості якісь, учителя та учителиці..
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26.08.2024 17:55 Відповісти
А ще, з 1 вересня нещасливі вчителі повинні вести "уроки щастя"
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Хера, ми навчимо...
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26.08.2024 20:37 Відповісти
Зимували якось в берлозі двоє ведмедів, - один думав що смокче лапу, а другий безсоромно цим користувався. )
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26.08.2024 17:58 Відповісти
до 8 тисяч доларів на місяць ?
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26.08.2024 18:17 Відповісти
У бабака 10 лярдів забрати ну і в його дірявих друзів. Доволі реально
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26.08.2024 18:58 Відповісти
А ви в багажниках бухгальтерів пошукайте, по офшорах зелених, керівників тцк..
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26.08.2024 19:11 Відповісти
какого хера? где денег возьмете? может еще налоги подымете? так давайте уже все остальным бюджетникам подымем, напечатаем бумаги, налоги подымем - заживем, ух...
все богатые станут
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26.08.2024 19:32 Відповісти
Та у них і так 4000 євро,куда ще ?
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26.08.2024 19:32 Відповісти
Марафон прикрийте і гроші знайдуться
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26.08.2024 20:24 Відповісти
Ви вже ******* нас своїми балачками про підвищення. Вся країна мовить про те, що вчитель розбагатів, суки рвані. Не додали ні копійки, тільки піздьож... Тепер вдвічі, завтра ціни вронуть вгору. Докладаю - вчитель вищої категорії, вчитель-методист, стаж - максимальніи. Маю на ставку 200 долларів. Дякую, паскуди, ви отримаєте учнів, власне - вони вам і нах... не потрібні розумні, потрібно бидло, щоб бігало по приколу на ділянки. Немає слів.
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26.08.2024 20:35 Відповісти
А хтось казав це ЗЄ у 2019 році?

Чи всі думали, що ЗЄ такий молодець, що з своєї дупи дістане 4 тис баксів кожному вчителю?
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26.08.2024 20:55 Відповісти
Що. ляді, виборами завіяло?? З митниці не можете взяти ? З цигарок ? Великого крадівництва ? Урізати пенсії суддям та іншій наволочі . Вам,зелядям було чітко вказано, де гроші ви мутите
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26.08.2024 20:59 Відповісти
Чому вдвічі, 4 000 доларів давай!
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26.08.2024 21:27 Відповісти
Запитайте у Зеленського. Він знає де знайти, бо казав же зарплати по 4000$.
Чи він пі@дабол?
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26.08.2024 22:36 Відповісти

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