Для підвищення зарплат учителям удвічі потрібно знайти 100 мільярдів, – "слуга народу" Бабак
Щоб підвищити розмір зарплат учителям удвічі, потрібно знайти додаткові 100 мільярдів гривень.
Про це під час освітньої конференції у Києві повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу"), передає Інтерфакс-Україна.
"Для того, щоб зараз підняти заробітні плати вдвічі, потрібно плюс 100 млрд грн.... Друга історія в тому, що весь державний бюджет України йде на потреби Збройних сил. Наші партнери не фінансують нашу війну. Усі інші видатки, включно з медициною та освітою, соціальні видатки та пенсії, фінансують наші партнери", – сказав депутат.
Водночас, за словами голови комітету, тільки збільшення зарплат недостатньо для того, щоб утримати людей у професії та мотивувати молодих іти в професію.
У зв'язку з цим він наголосив на необхідності, окрім підвищення зарплат, створювати сучасний освітній простір, а також змінювати систему перепідготовки та перекваліфікації вчителів.
Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні $4000 доларів зарплати для українських вчителів.
Однак вже у 2021 році на той час міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що зарплата на рівні $4 тис. можлива лише для професорів анонсованого Володимиром Зеленським президентського університету після його створення.
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одна ракета ліліпутіна коштує як котеджне містечко для біженців з курщини
одна ракета ліліпутіна коштує як половина ВСІХ окладів почтальонів росії
Гаазький злочинець ліліпутін - винен у ВСІХ БІДАХ - бо агрессор - так кажуть УСІ У СВІТІ.
А ще провести реформу середньої школи - зробити хозрозрахунок для всіх школ напряму з бюджету, а не через освітні департаменти на місцях - звільнити купу чиновніків які не як на освітній процесс не впливають, та накинути з цих грошей ЗП вчителям.
Але після останньої "справедливості від держави", я вже не буду їм платити зарплату. Надіюся хм хтось заплате, хоть мені пофіг.
ну так, звісно... вірим-вірим...
А якщо земародерів прибрати від корита, то вистачить ще й на вчителів, прцівників дитсадочків, працівників пошти, соцпрацівників і т.і.
все богатые станут
Чи всі думали, що ЗЄ такий молодець, що з своєї дупи дістане 4 тис баксів кожному вчителю?
Чи він пі@дабол?