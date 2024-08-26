Для підвищення зарплат учителям удвічі потрібно знайти 100 мільярдів, – "слуга народу" Бабак

Щоб підвищити розмір зарплат учителям удвічі, потрібно знайти додаткові 100 мільярдів гривень.

Про це під час освітньої конференції у Києві повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу"), передає Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб зараз підняти заробітні плати вдвічі, потрібно плюс 100 млрд грн.... Друга історія в тому, що весь державний бюджет України йде на потреби Збройних сил. Наші партнери не фінансують нашу війну. Усі інші видатки, включно з медициною та освітою, соціальні видатки та пенсії, фінансують наші партнери", – сказав депутат.

Водночас, за словами голови комітету, тільки збільшення зарплат недостатньо для того, щоб утримати людей у професії та мотивувати молодих іти в професію.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності, окрім підвищення зарплат, створювати сучасний освітній простір, а також змінювати систему перепідготовки та перекваліфікації вчителів.

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Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні $4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Однак вже у 2021 році на той час міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що зарплата на рівні $4 тис. можлива лише для професорів анонсованого Володимиром Зеленським президентського університету після його створення.



