АРМА перерахувало до бюджету рекордну суму завдяки газовій компанії Коломойського (оновлено)

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у липні 2024 року перерахувало до державного бюджету рекордні 781,4 млн грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у щомісячному аналізі результатів діяльності АРМА.

"Одразу маємо рекорд: АРМА в липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн. Це найбільша сума за всі 8 років роботи Агентства", – зазначив Железняк.

Крім того, він нагадав, що в липні АРМА закінчило передачу до держуправління активів "Межигір'я".

"Нарешті, через 10 років після відкриття парку для всіх, кошти з квитків, оренди та інших аспектів функціонування парку будуть йти в бюджет. Там ще й, до речі, знайшли більше 500 цінних об'єктів, які раніше чомусь ні в яких описах не значилися", – зазначив Железняк.

Як повідомлялося, саме у липні до державного бюджету надійшло 747,73 млн гривень від передачі в управління арештованих корпоративних прав у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння". Йдеться про спрямування до держбюджету 90% отриманого арештованою компанією прибутку, пояснювали в АРМА.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін вирішив передати арештовані активи в управління "Укрнафті".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. У 2022 році вона зменшила чистий прибуток до 3,77 млрд грн, порівняно із з 5,65 млрд грн у 2021 році.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.