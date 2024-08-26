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Новини
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Підвищення ПДВ не буде, податку на розкіш теж: У Раді оприлюднили головні зміни до законопроєкту про підвищення податків

податки,бізнес

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що з-поміж попередніх пропозицій уряду в оновленому законопроєкті залишили:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • ⁠встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати (МЗП);
  • ⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для підприємців, що використовують третю групу єдиного податку;
  • ⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС у новій редакції.

"Із нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠щомісячна звітність по ПДФО", – написав Железняк.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") назвав публікацю цих даних передчасною, оскільки положення законопроєкту ще обговорюються.

"Підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради: ПДВ не підвищується; військовий збір на предмети розкоші прибрали; 1% податок з обороту виключили; митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо; видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію", – написав Гетманцев у Telegram. 

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

законопроєкт (1667) податки (2417) ПДВ (414) Гетманцев Данило (477) Железняк Ярослав (88)


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Топ коментарі
+37
Податку на розкіш не буде! Буде податок на бідність...
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26.08.2024 17:33
+19
МАНЦЕВ - ГЕТЬ!
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26.08.2024 17:33
+18
шикарно, в тих, в кого з жопи вже лізе - лізтиме ще білше. ну а тих, хто на межі виживання обберуть ще більше. В цивілізованих країнах починають економити як раз з найбагатших.
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26.08.2024 17:54
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Податку на розкіш не буде! Буде податок на бідність...
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26.08.2024 17:33 Відповісти
зійшлись на компромісі, ні гусей не щипатимуть ні чинушників, що щипати *******...
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26.08.2024 17:35 Відповісти
"гусей" будуть - додатковий "військовий" податок + 3.5 % Ну і додаткові внески по АЗС, відіб'ються на ціні палива, а за паливом підтягнеться все інше.
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26.08.2024 17:52 Відповісти
ну це типу й одних і інших таки торкнеться, гуси більше військового збору, але їм менше палива потрібно, а тим навпаки...
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26.08.2024 21:25 Відповісти
хоча чиновники зі зарплат теж стягують їм військовий збір... тому й назвав це "компромісом"..
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26.08.2024 21:28 Відповісти
Захист розкошів - це ж першочергове завдання під час війни!
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26.08.2024 20:52 Відповісти
ну се сятоє! перехрестіться перед тим як про такоє говорити!
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26.08.2024 21:27 Відповісти
МАНЦЕВ - ГЕТЬ!
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26.08.2024 17:33 Відповісти
Це пздц..зараз почнуть страхові банкрутувати..в першу чергу ті, що ОСЦПВВНТЗ займаються..кабзда..
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26.08.2024 17:41 Відповісти
Стояночка ! Мало себе не общипали )))
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26.08.2024 17:49 Відповісти
Господскоє добро - свящєнно!
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26.08.2024 17:50 Відповісти
Як ти податок не назви - сутність його не зміниться.
Яка різниця як грабувати народ, за допомогою ПДВ чи "військовим збором"?
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26.08.2024 17:51 Відповісти
В принципі так, але ПДВ - то ще гірше, бо сплачується з кожної транзакції за послугу чи товар.
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26.08.2024 17:54 Відповісти
Так, а військовий збір платять ті, хто отримує білу зп. Ті, хто не платили, ті й не будуть.
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26.08.2024 19:48 Відповісти
шикарно, в тих, в кого з жопи вже лізе - лізтиме ще білше. ну а тих, хто на межі виживання обберуть ще більше. В цивілізованих країнах починають економити як раз з найбагатших.
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26.08.2024 17:54 Відповісти
Ну так. Народ хай платить, а додатковий податок на люксові авто та діаманти - ніззя.
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26.08.2024 17:55 Відповісти
той, хто з мільйона заплатить 50% податку не схудне. А оббирати пенсіонерів з середньою пенсією в 3,5 тис грн - це вже геноцид, їм навіть на хліб з водою не вистачатиме
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26.08.2024 18:25 Відповісти
пенсіонер не сплачує військового збору , рівно як і ПДФО
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26.08.2024 18:33 Відповісти
Де ти таке бачив???
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26.08.2024 19:32 Відповісти
Що саме ? Може я тобі відкрию Америку , але з пенсії податки не сплачуються , не плутай тільки із працюючими пенсіонерами і відрахуваннями із їхньої зарплати.
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26.08.2024 22:29 Відповісти
Ну без податку на розкіш це святе, тобто своє. Там майже у кожного "мама любіт скорость "та й хатинки так на кіло квадратів ,записані на песіонерів з пенсією в 5 тис. грн.
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Податку на розкіш не буде! Зелені виродки себе не обидять.....
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26.08.2024 18:02 Відповісти
Прийшов час розгребти ту купу корупції та недоторканних!
Перш за все скоротити витрати на депутатів (та їх пенсіонерів з 1989р) до адекватних, як для воюючої країни! Те саме з діючими суддями та їх пенсіонерами!!! Правоохоронцями!!!
Ці всі витрати роблять з бюджету решето, в яке скільки не лий - воно завжди буде порожнє!!!
Не може максимальна пенсія відрізнятись від мінімальної в тсячу раз!!!
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26.08.2024 18:07 Відповісти
Та хто ж за такі зміни проголосує, щоб собі ногу відрубати? Не для того зелені дірвалися до влади, щоб грошима ділитись з охлосом.
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26.08.2024 18:25 Відповісти
тут вже або-або. або вила в сраку.
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26.08.2024 18:26 Відповісти
Так, обов'язково подивись:
https://www.youtube.com/watch?v=k5aop1vB3t8
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27.08.2024 17:29 Відповісти
Ясненько. Жити будемо бідно, але не довго. )
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26.08.2024 18:17 Відповісти
"ефективну детінізацію" - це багажники готівки "слугам народу", та підвищення податків власне народу
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26.08.2024 18:23 Відповісти
Геніальне рішення - податку на розкш не буде..
Хто ж слуг обкладе...вони лише крадуть...😡
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26.08.2024 18:25 Відповісти
Що означає не буде, хтось жирує, а хтось буде зводити кінці з кінцями, потрібен податок на розкіш, та надприбутки, власне чому деякі багаті, тому що наріду платили малу зарплату, на цьому і збагачуюються А ще потрібно заглянути в офшори, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! Скоротити депутатівдо 300 вони взагалі не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди
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26.08.2024 18:29 Відповісти
На наше населення, що залишилось, не більше 100 рил депутатських, а то і 75 (по 3 на область)
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26.08.2024 20:58 Відповісти
Похрен вони курсом долара дожмуть простий люд
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26.08.2024 20:04 Відповісти
Податку на розкіш не буде.
Та шо ви, не можна торкати панів в Україні, бо то комунізм! А то не добре!
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26.08.2024 22:33 Відповісти
... податок для аферистів і мафіозі ,на розкіш, це і є символом патужних рішень.
Ганьба ВСЕУКРАЇНСЬКА
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26.08.2024 22:44 Відповісти
Немає самого головного пунктуза корупцію в держ структурі ростріл або довічне позбавлення волі.
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27.08.2024 11:24 Відповісти

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