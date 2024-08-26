Підвищення ПДВ не буде, податку на розкіш теж: У Раді оприлюднили головні зміни до законопроєкту про підвищення податків

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що з-поміж попередніх пропозицій уряду в оновленому законопроєкті залишили:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати (МЗП);

⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для підприємців, що використовують третю групу єдиного податку;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС у новій редакції.

"Із нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠щомісячна звітність по ПДФО", – написав Железняк.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") назвав публікацю цих даних передчасною, оскільки положення законопроєкту ще обговорюються.

"Підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради: ПДВ не підвищується; військовий збір на предмети розкоші прибрали; 1% податок з обороту виключили; митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо; видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію", – написав Гетманцев у Telegram.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.