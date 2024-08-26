Соцстандарти для вчителів неприйнятні, для їх підвищення потрібно знайти 48-270 мільярдів гривень, – міністр Лісовий

Соціальні стандарти для учителів, які сьогодні здатна забезпечувати держава, неприйнятні й недостатні.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час освітньої конференції у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на рівні політичного керівництва країни, всього політикуму, навіть Міністерства фінансів, немає дискусії щодо того, чи треба змінювати зарплати вчителям. Усі розуміють, що ми формуємо людський капітал, ми формуємо те найважливіше, без чого не може розвиватися країна, ми хочемо якісного прориву і, безумовно, ми розуміємо, що саме школа й учитель є творцем нації. І ми розуміємо, що ті соціальні стандарти, які на сьогодні є, – неприйнятні й недостатні", – розповів Лісовий.

За його словами, наразі існує кілька сценаріїв, як підвищувати заробітну плату вчителям, залежно від того, який сценарій буде можливість профінансувати.

Лісовий уточнив, що ці сценарії підвищення зарплат учителям передбачають від 48 млрд до 270 млрд грн додаткового фінансування на рік, наразі цих коштів немає.

Міністр додав, що щойно з'явиться фінансова можливість, проблему зарплат освітян треба вирішувати в пріоритетному порядку.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") під час конференції заявив, що для підвищення зарплат учителям удвічі потрібно знайти додаткові 100 мільярдів гривень.

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Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні $4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Однак вже у 2021 році на той час міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що зарплата на рівні $4 тис. можлива лише для професорів анонсованого Володимиром Зеленським президентського університету після його створення.