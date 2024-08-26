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Новини
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Соцстандарти для вчителів неприйнятні, для їх підвищення потрібно знайти 48-270 мільярдів гривень, – міністр Лісовий

лісовий

Соціальні стандарти для учителів, які сьогодні здатна забезпечувати держава, неприйнятні й недостатні.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час освітньої конференції у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на рівні політичного керівництва країни, всього політикуму, навіть Міністерства фінансів, немає дискусії щодо того, чи треба змінювати зарплати вчителям. Усі розуміють, що ми формуємо людський капітал, ми формуємо те найважливіше, без чого не може розвиватися країна, ми хочемо якісного прориву і, безумовно, ми розуміємо, що саме школа й учитель є творцем нації. І ми розуміємо, що ті соціальні стандарти, які на сьогодні є, – неприйнятні й недостатні", – розповів Лісовий.

За його словами, наразі існує кілька сценаріїв, як підвищувати заробітну плату вчителям, залежно від того, який сценарій буде можливість профінансувати.

Лісовий уточнив, що ці сценарії підвищення зарплат учителям передбачають від 48 млрд до 270 млрд грн додаткового фінансування на рік, наразі цих коштів немає.

Міністр додав, що щойно з'явиться фінансова можливість, проблему зарплат освітян треба вирішувати в пріоритетному порядку.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") під час конференції заявив, що для підвищення зарплат учителям удвічі потрібно знайти додаткові 100 мільярдів гривень.

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Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні $4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Однак вже у 2021 році на той час міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що зарплата на рівні $4 тис. можлива лише для професорів анонсованого Володимиром Зеленським президентського університету після його створення.

Автор: 

школа (246) вчитель (62) зарплата (1119) Лісовий Оксен (15)


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Топ коментарі
+30
Всіх учителів які голосували за зе звільнити і відправити рити окопи. Дурні не повинні вчити дітей
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26.08.2024 19:19
+24
Зовсім позажиралися ті вчителі. 4000 доларів їм мало!
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26.08.2024 18:51
+19
Красти меньше не пробували, митниці, держзакупівлі, капітальне будівництво, не?
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26.08.2024 19:28
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Зовсім позажиралися ті вчителі. 4000 доларів їм мало!
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26.08.2024 18:51 Відповісти
Я своїх податків забезпечую 4-х вчителів або 10 пенсіонерів.
Але придуркуваті вирішили, що так не справедливо. Ну і відповідно тепер вони будуть десь інде гроші шукати
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26.08.2024 20:31 Відповісти
Всіх учителів які голосували за зе звільнити і відправити рити окопи. Дурні не повинні вчити дітей
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26.08.2024 19:19 Відповісти
якби це так було просто. там проблеми погірше за голосування за Зе. голосування одноразове. а мізки дітям вони кожен день засирають.
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27.08.2024 08:04 Відповісти
Лісовий стипендії дітям ділить напів,ще й затримує виплати.
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26.08.2024 19:23 Відповісти
Усі вчителі бюджентники , і як відомо під примусом постійно голосують за якесь гівно !
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26.08.2024 19:26 Відповісти
Примусу немає. Ніхто не може зайти у кабінку для голосування та подивитися. У всьому причина дурість людей. І найстрашніше, що ніхто не хоче слухати аргументів.
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26.08.2024 20:03 Відповісти
тю, для тебе примус лише у той момент, як ти галочку ставиш? ти точно продукт цього педкурника. і 17 штук тебе лайкнувших
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27.08.2024 08:07 Відповісти
ой, там і без примусу дибілок достатньо. не звужуй проблему, вона набагато ширша.
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27.08.2024 08:06 Відповісти
Во время войны подымать ЗП? Мде... Вы идиоты?
Вы откуда деньги возьмете на это? Будете налоги подымать?
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26.08.2024 19:28 Відповісти
Податки, комуналку, акцизи, лікування.
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26.08.2024 19:31 Відповісти
зайдіть на prozorro.gov.ua, шукайте там по черзі: дорога,реклама. фонтан. сажанець, тощо. Ви одразу зрозумієте де взяти гроші й чому восени піднімуть податки))
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26.08.2024 19:34 Відповісти
Красти меньше не пробували, митниці, держзакупівлі, капітальне будівництво, не?
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26.08.2024 19:28 Відповісти
Якщо убрати з програми історію України, то вчителі з цього предмету будуть не потрібні! От і економія. А коли ще й уроки"щастя"від лєнки зєлєнської видмінити-тоді ще більше грошей з"явиться! Але,розумію,ето святое! Без історії України можна прожити,а от без лєнкиного щастя ну ніяк!
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26.08.2024 19:33 Відповісти
де їх взяти? спитайте у пані ПІдласої, вона вам "діру" покаже))
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26.08.2024 19:37 Відповісти
поки плагіатор Оксана буде керувати МОН , доти вчитель буде отримувати величезні 4000 баксів, це ж просто неподобство
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26.08.2024 19:40 Відповісти
позвільняйте всіх росмовних вчителів, які сидять, як ті черепахи тортіли в університетах. На якого біса вони потрібні новим українцям?
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26.08.2024 19:44 Відповісти
а тіпа україномовні нестимуть потрібну молоді інфу. мова - це інстумент передачі інформації. тіпа українською не гадять дітям у голову?
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27.08.2024 08:09 Відповісти
якийсь треш. А для чого українцям інформація російською мовою? Ми готуємо фахівців для росії, чи що? От чому завжди безграмотне бидло повзе мене коментувати?
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27.08.2024 08:15 Відповісти
капець, ти явно продукт цих вчилок. ну ось ти пишеш українською, але зміст як у русской ещенарожалкі в голові. Курко, ФАХІВЕЦЬ повинен володіти багатьма мовами. ти приперлась у Німеччину і досі цього не доперла?
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27.08.2024 08:27 Відповісти
фахівець повинен володіти мовами країн, з якими ми співпрацюємо. Англійська- перше, німецька- друге, іспанська теж непогано. Дубина ти стоєросова, а для чого українському спеціалісту знати росмову? Якась домбаська біженка, як ти, бореться за росмову навіть з Німеччини.
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27.08.2024 08:30 Відповісти
можеш те саме написати німецькою? зміст твоєї недалекості не змінеться, змінеться лише інструмент передачі твоєї обмеженності.
ти така тупа і папужна, я тобі пояснюю вже довго, але все що ти собі нафантазувала, що я за рос.мову?
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27.08.2024 08:35 Відповісти
постав тебе біля дошки: толку, що ти будеш українською говорити, ти ж чисто насереш дітям херню в голову. але для тебе малорозвинотої в основі стоїть "головне українською". тому і війна в країні, ізза таких обмежених. було б вам більше розумних серех україномовних, і до війни б не довели. а так вас 73%ти 73%номозглих.
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27.08.2024 08:38 Відповісти
Ich habe ein Sprachniveau von Deutsch B2, Englisch C1. Dies wird durch meine hochqualifizierte Arbeit belegt. Also, russischer Frosch, halt die Klappe!
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27.08.2024 08:40 Відповісти
прекрасно, осталось підігнати логіку. а з цим видно у тебе найважче. знання мов якось тобі горизонти не відкрили. інакше б ти вже цю херню б не молола.
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27.08.2024 08:41 Відповісти
тобі особливо обдарованій пояснюю:
1. мова - це поверхове розуміння проблеми. для примітивних. ти щойно своїми коментами записала себе в примітивні.
2. основна проблема: для чього українцім неякісна інформація будь-якою мовою? як оце ти наляпала. ну да українською, патріотка, а зміст то колхозний.
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27.08.2024 08:32 Відповісти
Ну то не ******* гроші а дай вчителям, бо так вони поїдуть за кордон вчити там українських дітей!!!
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26.08.2024 19:55 Відповісти
У нас есть раздутые зарплаты и премии у депутатов, многочисленных их помощников; у министров, судей и прочих очень многочисленных чиновников по всей стране.
Покуда у учителей и медиков не будут достойные зарплаты, то вышеперечисленная категория управленцев должна сидеть на минималке.
Не нравится - заявление на стол и до свидания. Вас никто силком не загонял к кормушке.
Они - слуги народа, учителей в том числе. А учителя - не их прислуга.
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26.08.2024 22:47 Відповісти
Невже незабаром вибори?
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26.08.2024 23:08 Відповісти
знайти гроші? ну не сто лярдів ,дещо менше ,але все одно щось? Скоротіть нах чиновників від освіти хоч наполовину (зарплати в них далеко не вчительскі). Закрийте нах купу нікому не потрібних шарашок типу всяких інститутів при МОН ,центрів ,яких розвели як бліх у пса ,які пожирають тьму грошей і нагадують про себе лиш масою нікому не потрібних ідіотських рекомендацій, конкурсів (хто в темі, той знає ,що то таке). Реогранізуйте в бік радикального скорочення інститути післядипломної освіти в кожній області. В такому вигляді ,якими вони є - з роздутим штатом співробітників-нероб ,які невідомо чим займаються ,купивши чи написавши нікому не потрібні дисертації і з гордістю іменуючи себе доцентами і професорами інституту удосконалення. От вам і гроші!
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28.08.2024 09:17 Відповісти

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