ІКЕА запускає інтернет-магазин вживаних меблів

Мережа меблевих магазинів ІКЕА збирається запустити онлайн-платформу Preowned, яка дозволить клієнтам продавати вживані меблі один одному.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Сайт тестуватимуть у Мадриді та Осло до кінця року. Надалі планують розгорнути по всьому світу.

ІКЕА вже має досвід із купівлі вживаних меблів і перепродажу їх клієнтам, але Preowned є амбітнішим.

Новий маркетплейс – частина трансформації мережі магазинів, яка за останні кілька років запропонувала своїм покупцям онлайн-продажі, магазини в центрі міста та складання меблів.

Клієнти пропонуватимуть товар, ціну на нього та власні фотографії, а база даних ІКЕА зі штучним інтелектом додаватиме рекламні зображення та виміри.

Покупець забиратиме меблі безпосередньо у продавця, який матиме можливість отримати гроші або ваучер від ІКЕА зі знижкою 15%.

Розміщення оголошень безкоштовне, але з часом з клієнтів може стягуватися символічна плата.

Нагадаємо, цведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів та товарів для дому, 1 лютого 2021 року відкрила перший магазин в Україні.

У липні 2023 року Ingka Centres (власник мережі магазинів IKEA та торгово-розважальних центрів "Мега" в Росії) продала будівлю "Хімки бізнес-парк", в якій розташовувалася російська штаб-квартира компанії.