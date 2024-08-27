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Новини
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Найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей після пожежі

Пожежа на Омському НПЗ

Вибух на Омському нафтопереробному заводі 26 серпня вивів з ладу майже половину потужностей російського підприємства. Зокрема, зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 – найпродуктивнішої на заводі.

Як пише Reuters з посиланням на джерело, передає The Moscow Times.

Установка АВТ-11, яку запустили у 2023 році, переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ.

Другу за продуктивністю на заводі первинну установку – АВТ-10 (8,6 млн тонн на рік, 37% потужності) – раніше зупиняли через пожежу 1 серпня.

На НПЗ заявляються, що підприємство працює у "штатному" режимі, займання обладнання "повністю локалізоване". Водночас унаслідок вибуху та пожежі одна людина загинула, семеро постраждали.

Завод є найбільшим у Росії та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.

Омський НПЗ – найбільший російський нафтопереробний завод. Він належить "Газпромнєфті". Минулого року завод переробив 21,28 млн тонн нафти, що становить 7,7% від усієї переробки в РФ.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.

Автор: 

НПЗ (379) росія (14183)


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27.08.2024 11:40 Відповісти
московити його відновлять за місяць, навіть оком не моргнете, а потім один на одного західні країни будуть тикати пальцями, хто постачав обладнення.
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27.08.2024 15:01 Відповісти

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