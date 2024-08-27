Ворог вдарив по двох об’єктах інфраструктури на Харківщині

Зранку 27 серпня російські військові атакували два об’єкти інфраструктури у місті Богодухів, що у Харківській області.

Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двом об‘єктам інфраструктури у місті Богодухів", – зазначив він.

За його словами, троє цивільних людей отримали поранення.

Наразі профільні служби вже працюють на місцях.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 серпня фахівці виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу росіян.

Протиповітряна оборона збила 5 російських крилатих ракет Х-101 і 60 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.