Ворог вдарив по двох об’єктах інфраструктури на Харківщині
Зранку 27 серпня російські військові атакували два об’єкти інфраструктури у місті Богодухів, що у Харківській області.
Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двом об‘єктам інфраструктури у місті Богодухів", – зазначив він.
За його словами, троє цивільних людей отримали поранення.
Наразі профільні служби вже працюють на місцях.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 серпня фахівці виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу росіян.
Протиповітряна оборона збила 5 російських крилатих ракет Х-101 і 60 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
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