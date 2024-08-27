В Україні запроваджують новий принцип "воюй або працюй" для виведення ринку праці з тіні, – Шмигаль (оновлено)

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй", що передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці із тіні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що на сьогодні є критична необхідність зібрати до бюджету додаткові кошти.

За словами прем'єра, серед іншого пропонується збільшити внутрішні запозичення, збільшити ставки податку на доходи для банків, розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

"Також запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету", – наголосив він.

"Там ціла низка заходів із детінізації, щоб надати можливість (вийти з "тіні", – ред.) не лише тим людям, які працюють в Україні та отримують зарплату в конвертах, що неприпустимо, але також наше ключове завдання – створити умови, коли ми зможемо повернути людей з-за кордону", – додав Шмигаль.

Він наголосив, що стратегія Укарїни також полягає у тому, щоб повернути людей, які зможуть працювати та платити податки вдома, а також підтримувати Сили оборони.

За його словами, щоб фінансово підтримувати сектор безпеки і оборони, Україна повинна мати 10 млн робочих місць, тоді як, згідно з офіційними даними, їхня кількість менша за 8 млн.

Прем'єр додав, що наразі в економіці присутня ціла низка професій, які не сплачують критично важливі для держбюджету податки.

Як повідомлялося, 21 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з урядовцями та народними депутатами узгоджено необхідність ухвалення конкретних рішень для підтримки економіки, збереження робочих місць та детінізації – без тиску на "білий бізнес".