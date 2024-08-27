Ціни на автогаз у мережах АЗС за тиждень зросли ще на 40 копійок

За тиждень, з 19 по 26 серпня, середня вартість скрапленого газу зросла на 41 копійку – до 28,64 гривні за літр.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Першими підвищили ціни преміум-мережі ОККО й WOG – на 50 копійок, до 29,99 грн/л. Слідом за ними – у середньому на 20-74 копійки – зросла вартість й у більшості мереж середнього і нижнього цінових діапазонів.

Найбільше – на 1,5 грн – здорожчав газ у мережі Amic у Київській області, найменше – на 10 копійок – на станціях VST в Одеській області.

За тиждень (станом на 26 серпня) різниця між цінами на ресурс у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 15 копійок і становить 2,86 грн/л.

Як повідомляв, після появи новини про відхилення постанов щодо блокування нових ставок акцизів із 1 вересня ціни на LPG на аукціоні, а потім у гурті й на АЗК почали зростати.

За прогнозами трейдерів, така динаміка збережеться, поки ціни не досягнуть 32-33 грн/л. "За новими акцизними ставками податок на газ зросте на більше, ніж на 5 грн/л. Можливо, якусь частину нівелюють трохи дешевші залишки", – зазначили в одній із мереж.

Зараз ринок очікує на підписання президентом законопроєкту №11256-2 про нові акцизні ставки на пальне. "Найімовірніше, одразу після підписання у мережах буде нова хвиля здорожчання газу", – зазначили в одній із великих паливних мереж.