У США затримали угорця через закупівлю військових радіостанцій для РФ

У США затримали громадянина Угорщини Бенса Хорвата, якого звинувачують у порушенні експортного контролю, спрямованого на Росію. Зокрема, у змові з іншими особами для незаконного експорту радіокомунікаційних технологій американського походження.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США, передає Європейська правда.

Йому висунуто звинувачення за одним пунктом у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю від 2018 року. Він був заарештований після прибуття в міжнародний аеропорт Сан-Франциско 23 серпня.

"Як стверджується, обвинувачений намагався придбати радіостанції військового призначення для російських організацій, використовуючи багатонаціональний ланцюг закупівель, щоб уникнути контролю правоохоронних органів", – заявив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Згідно з судовими документами, Хорват та інші особи керували багатонаціональною мережею закупівель, яка укладала прямі контракти з різними структурами російського уряду і працювала над великими проєктами, як-от будівництво систем оперативного радіозв'язку в Курській області Росії вздовж російсько-українського кордону.

Стверджується, що Хорват сам організував купівлю американських технологій радіозв'язку і контрабанду цих технологій російським державним кінцевим користувачам через мережу філій, розташованих в Іспанії, Сербії, Угорщині, Латвії та інших країнах.

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Починаючи з січня 2023 року Хорват та інші члени його мережі розпочали переговори з невеликою американською компанією з розповсюдження радіотехніки щодо закупівлі та експорту в Росію вироблених у США радіостанцій військового класу та відповідних аксесуарів.

Чоловік придбав 200 радіостанцій військового зразка і планував експортувати їх до Росії, але йому не вдалося. Митна і прикордонна служба США затримала вантаж.

Розслідуванням справи займаються Служба розслідувань національної безпеки, Служба кримінальних розслідувань Міністерства оборони і Міністерство торгівлі.