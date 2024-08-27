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Новини
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"Метінвест" Ахметова направив вже 4 мільярди гривень на підтримку Сил оборони України, – звіт компанії

метінвест,реб

Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 мільярда гривень. З них 4 млрд грн направили на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті компанії.

Зокрема, компанія спільно з ЗСУ створює лінії оборони: на Донецькому та Запорізькому напрямках вже побудовано понад 200 км фортифікацій. Їх укомплектували 43 "криївками" – підземними укриттями, які виробляють на підприємствах "Метінвесту".

Крім того, "Метінвест" передає для потреб армії й інші сталеві вироби. Серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, ловці ланцетів, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок. А з металу, який безплатно постачає "Метінвест-СМЦ", для оборонців виготовляють мобільні машини багі – наразі на передову відправили майже 150 одиниць такої техніки.

"Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання: розвідувальних дронів, військової оптики, комунікаційного устаткування, систем резервного живлення, автомобілів різного призначення, зокрема, спеціалізованих "швидких", високошвидкісних катерів тощо. Наразі "Метінвест" є найбільшим донором армії серед приватних компаній", – зазначається у звіті.

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За даними компанії, нині у лавах ЗСУ служать понад 8 000 співробітників "Метінвесту" і його спільних та асоційованих підприємств. Понад 1000 людей уже повернулися з фронту й стали до роботи на підприємствах.

Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, "Метінвест" впроваджує комплексну екосистему реінтеграції. Також компанія запрошує ветеранів до працевлаштування: для цього відкрито 4 тисячі вакансій за інженерно-технічними спеціальностями.

Окрім допомоги Україні в умовах війни, "Метінвест" уже зараз будує плани на майбутнє. Компанія представила "Сталеву мрію" – концепцію відбудови житла й соціальної інфраструктури. Окрім того, вона продовжує робити кроки у впровадженні стратегії із зеленої трансформації.

"Сталеве серце б’ється разом із Україною – з моменту створення "Метінвесту" і в найскладніший за сучасну історію час. За два з половиною роки повномасштабної війни наша компанія стала підтримкою для захисників, ветеранів, мирних громадян і співробітників. Віримо, що результатом цих зусиль обов’язково буде перемога над ворогом. А над Маріуполем, Авдіївкою та іншими окупованими містами знову замайорить синьо-жовтий стяг", – прокоментував гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) Метінвест (756) Новини компаній (3348) ЗСУ (366)


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Топ коментарі
+6
бандіти ахмєтова могли придушити сєпарню в зародку ще в 2014 році. але він цього не зробив, татарин хитросракий
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27.08.2024 16:22
+4
ахметов повинен бути арестований і першим розстріляний. Українцями, а не цією владою.
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27.08.2024 16:13
+4
Это случайно не тот Ахметов который Овоща толкнул в президенты и за харьковское соглашение голоснул ?
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27.08.2024 16:21
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ахметов повинен бути арестований і першим розстріляний. Українцями, а не цією владою.
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27.08.2024 16:13 Відповісти
Арестовать разом із Парашенка! Двух ,,благодетелей!''
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27.08.2024 16:26 Відповісти
ти навіть призвіще президента не здатний правильно написати, а туди ж...
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27.08.2024 17:40 Відповісти
10 років годував лугандон гуманітаркою !
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27.08.2024 16:14 Відповісти
Дає відкати баблом, щоб не забули.
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27.08.2024 17:49 Відповісти
Это случайно не тот Ахметов который Овоща толкнул в президенты и за харьковское соглашение голоснул ?
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27.08.2024 16:21 Відповісти
Він ще кращий друг Мірчи Луческу !
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27.08.2024 16:27 Відповісти
бандіти ахмєтова могли придушити сєпарню в зародку ще в 2014 році. але він цього не зробив, татарин хитросракий
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27.08.2024 16:22 Відповісти
Зато Беня спасал Украину и теперь на нары сел. Все дружно забыли про его подвиг в Днепре.
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27.08.2024 16:34 Відповісти
Можеш передати свому "спасателю" передачку.
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27.08.2024 16:48 Відповісти
Даздраствует метинвест, самый метинвестный метинвест в мире !!!
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27.08.2024 16:24 Відповісти
Порошенко 6 млрд.грн офіційно з документами.
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27.08.2024 16:32 Відповісти
при тому, що Порошенко значно бідніший за татарина. Чомусь редакція не вказує на цей факт і не виправляє явну брехню від метінвесту.
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27.08.2024 17:39 Відповісти
Скільки млрд. направив "квартал 95" ?
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27.08.2024 16:33 Відповісти
Якщо в розетці нема електрики - то значить вся в Метінвест Ахметова пішла (плавильні печі зараз всі на електриці і споживають мегавати).
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27.08.2024 16:41 Відповісти
Комбинат Азовсталь имел три генератора тока что больше своих потребностей.
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27.08.2024 18:33 Відповісти
Одна рука дає, інша забирає.
Тарифи на світло +100%, ну а потім можна так трішечки і дати.
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27.08.2024 17:02 Відповісти
В 14 році гудів ??? То тепер хай туди ще й подує ! Прогудів заводи Рижий
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27.08.2024 18:35 Відповісти
Помощь которую оказывает Ахметов берется не из чистой прибыли, а из уменьшения уплаты налогов государству.
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27.08.2024 18:35 Відповісти
Моня, скільки тобі платить ахметов за лизання дупи? Чи ти то безкоштовно робиш - "з ідейних міркувань"?
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27.08.2024 19:36 Відповісти

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