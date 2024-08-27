Зеленський анонсував призначення низки міністрів в уряді Шмигаля

Найближчим часом необхідно вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в уряді та призначити постійних керівників міністерств.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується уряду. Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра – очільника відповідного напряму.

"Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, ще на початку лютого президент Володимир Зеленський анонсував "кадрове перезавантаження" низки органів влади. Після цього він змінив головнокомандувача ЗСУ, але призначення в уряді з того часу відкладали.

Однак 5 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України після вручення йому підозри від НАБУ.

А 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.