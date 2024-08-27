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Новини
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Зеленський анонсував призначення низки міністрів в уряді Шмигаля

зеленський

Найближчим часом необхідно вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в уряді та призначити постійних керівників міністерств.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується уряду. Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра – очільника відповідного напряму.

"Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, ще на початку лютого президент Володимир Зеленський анонсував  "кадрове перезавантаження" низки органів влади. Після цього він змінив головнокомандувача ЗСУ, але призначення в уряді з того часу відкладали.

Однак 5 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України після вручення йому підозри від НАБУ.

А 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Автор: 

ВР (2865) Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7745) призначення (1142)


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тицнить цьому "юристу" конституцію.....це не питання Президента
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27.08.2024 17:16 Відповісти
Так український лохторат же ж цього тільки ж і хотів - "доброго царя", а не якусь там демократію чи парламент - все в руках однієї банди ж..українців. І їх тішить оте - "зараз ми всі президенти". А головне ж "хоч поржом".
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27.08.2024 18:56 Відповісти
Царя ніхто не хотів. Голосували за педального кловуна з надією на п'ятирічку суцільної ржачки, але все пішло не так як гадалося.
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27.08.2024 19:06 Відповісти
Це на рівні підкорки у мозку - бажання щоб хтось "дуже гарний і красівий" рішав все і...одразу! Отак жжжик і...всім хабарникам руки обрізав! А другим заходом - вжжііік і...можна через кума все порішать.
Тільки вийшло ж навпаки - він на потоки поставив своїх і ті зробили оте "вжжиик" і...постригли баранів, а кумів у нього своїх з кварталу стільки, що лохам своїх вже важко десь пристроїти, а ті, кого пристроїли повинні ділитись з верхами.
А дурень думкою ж багатіє і все чекає отієї обіцянки - "ми всі преМзідента" та "вчителям по 4кілобаксів", а з мільярда дерев - мільон дронів. І вірять же, бо вони ж дійсно "адінНарот" з орками і для них головне оте - "хто завгодно, аби не Порошенко".
Так і живемо.
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27.08.2024 20:55 Відповісти

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