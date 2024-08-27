У Києві витратять 100 мільйонів на ремонт лікарні швидкої допомоги на Лівому березі за завищеними вдвічі цінами

Комунальне підприємство "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" КМДА 19 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Абсолют Клімат" капітальний ремонт приймального відділення за 103,91 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За умовами угоди, до кінця 2025 року потрібно облаштувати відділення екстреної допомоги у лівому крилі будівлі по вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі. Зокрема, облаштують стелю, підлогу, стіни, двері, вікна, опалення, водопровід та каналізацію, вентиляцію, кондиціонування, пожежну сигналізацію, систему виклику медичного персоналу тощо.

Договірна ціна динамічна, тож може змінюватися із часом. Водночас передбачені кошторисом ціни фактично всіх будматеріалів завищені у 1,5-2 рази.

Зокрема, гіпсокартонні листи товщиною 12 мм замовили по 229 грн за ківдратний метр (тут і далі ціни з ПДВ). "Епіцентр" пропонує звичайний гіпсокартон товщиною 12,5 мм по 123-148 грн/кв. м, що в півтора раза дешевше.

Профіль CW-100 товщиною 0,55 мм врахували у кошторисі по 105 грн/м. Інтернет-магазин "Будівельний Двір" продає його по 52 грн/м, а "Alkiv" – по 55 грн/м, що вдвічі дешевше.

Клей "Adesilex P9" врахували по 51 грн/кг, хоча "Епіцентр" та "Нова лінія" продають його по однаковій ціні 33 грн/кг, що у півтора раза дешевше.

Гідроізоляцію Mapegum WPS замовили по 490 грн/кг. Компанія "StopVoda" пропонує її по 242 грн/кг, а "Епіцентр" – по 340 грн/кг, що на 30-50% дешевше.

Крім того, панелі з ламінованого гіпсокартону врахували по 1 704 грн/кв. м, їхній виробник і характеристики невідомі. Сайт "Viadecor" пропонує стінові панелі "Віадекор" з ламінованого гіпсокартону по 499-569 грн/кв. м залежно від текстури, що втричі дешевше.

Повітропроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм врахували по 2 508 грн за метр. На тендері Дніпропетровської ОДА щодо хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні такі самі повітроводи коштували по 961 грн, що в 2,5 рази дешевше.

Читайте також: Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень

Фірма "Абсолют Клімат" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вона належить В’ячеславу Березовському, що також володіє столичним ТОВ "Фітнес Сіті" з Віталієм Романовим, Лілією Муштенко та директором ГО "Федерація бодібілдінгу, фітнесу і бодіфітнесу міста Києва" Віталієм Усиченком.

Проєкт реконструкції без торгів замовляли ТОВ "Інжинірингбуд Лтд" за 1,35 млн грн. Зараз ця фірма належить Євгенію Ковгарову, а раніше співвласником також був В’ячеслав Березовський.

Із 2017 року "Абсолют Клімат" отримав підрядів на 4,31 млрд грн, найбільше – КНП "Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги" (раніше київський Госпіталь ветеранів війни).

"Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги" очолює Віктор Дорош, а уповноваженою особою із закупівель є Альона Ахтирцева. Ця лікарня підпорядкована Департаменту охорони здоров’я КМДА, директором якого з 2017 року є Валентина Гінзбург. Діяльність цього Департаменту з 2022 року контролює перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як повідомлялося, фірма "Абсолют Клімат" також виграє всі тендери на реконструкцію "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни", де планують створити реабілітаційний центр для воїнів ЗСУ.

Журналісти виявили, що ціни на будівельні матеріали у кошторисах ремонту госпіталю значно завищені, а "Центр протидії корупції" подав заяву щодо цих закупівель в Офіс генпрокурора, яку було скеровано до НАБУ.

При цьому у січні січня у "Прозорро" було оприлюднено повідомлення про розірвання угоди з ціжю фірмою вартістю 504 млн грн на ремонт фасаду лікарні. Причини розриву не повідомили, однак раніше Державна аудиторська служба виявила порушення у цій закупівлі і зобов'язала замовника його розірвати.