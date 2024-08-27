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Новини
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Більше ніж 500 українців стали власниками магазинів мережі Żabka в Польщі

zabka

Більше ніж 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки.

Про це йдеться в повідомленні Żabka Group, передає LIGA.net.

"За нашими оцінками, кількість українських франчайзі в Żabka продовжить зростати", – заявив операційний директор Żabka Polska Пшемислав Києвські.

Żabka – найбільша у Польщі мережа невеликих продуктових магазинів біля дому, що діє на основі франчайзингу. Мережа налічує 10,5 тис. магазинів, якими керують 9 тис. франчайзі.

Мережа забезпечує навчання, необхідне для ведення власного бізнесу, повністю мебльований і укомплектований магазин. Розпочати співпрацю з мережею можуть люди, яким необов'язково мати попередній досвід роботи в роздрібній торгівлі.

У Żabka понад 86% франчайзі цього року досягли виторгу не менше 27 тис. злотих (291 тис. грн) на місяць.

Охочі підписати договір франчайзингу мають проживати в Польщі не менше двох років або мати польське громадянство. Для іноземців діють інші умови, включно з меншим терміном проживання.

Раніше повідомлялося, що в Польщі хочуть запровадити короткий робочий тиждень.

Автор: 

магазин (258) Польща (2428)


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27.08.2024 21:34 Відповісти
Співчуваю їм...
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28.08.2024 00:58 Відповісти
Гетьманцеву не кажіть, бо обложить податками!
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28.08.2024 20:15 Відповісти
Саме тупіше що можна зробити, це підписати договір з жабкою.
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08.04.2025 21:08 Відповісти

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