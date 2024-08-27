Більше ніж 500 українців стали власниками магазинів мережі Żabka в Польщі

Більше ніж 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки.

Про це йдеться в повідомленні Żabka Group, передає LIGA.net.

"За нашими оцінками, кількість українських франчайзі в Żabka продовжить зростати", – заявив операційний директор Żabka Polska Пшемислав Києвські.

Żabka – найбільша у Польщі мережа невеликих продуктових магазинів біля дому, що діє на основі франчайзингу. Мережа налічує 10,5 тис. магазинів, якими керують 9 тис. франчайзі. Мережа забезпечує навчання, необхідне для ведення власного бізнесу, повністю мебльований і укомплектований магазин. Розпочати співпрацю з мережею можуть люди, яким необов'язково мати попередній досвід роботи в роздрібній торгівлі.

У Żabka понад 86% франчайзі цього року досягли виторгу не менше 27 тис. злотих (291 тис. грн) на місяць.

Охочі підписати договір франчайзингу мають проживати в Польщі не менше двох років або мати польське громадянство. Для іноземців діють інші умови, включно з меншим терміном проживання.

Раніше повідомлялося, що в Польщі хочуть запровадити короткий робочий тиждень.