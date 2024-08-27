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Новини
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"Енергоатом" отримав землю під будівництво нової АЕС у Черкаській області

енергоатом,аес,чигиринська

Депутати Чигиринської міської ради надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування "Енергоатома".

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Так, депутати схвалили передачу земельних ділянок загальною площею 38,15 га в постійне користування компанії.

"Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині", – повідомили в компанії.

Зокрема, там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" уклав кредитний договір на 9,6 млрд грн на постачання ядерного палива від Urenco.

"Енергоатом" після російської окупації Запорізької АЕС контролює три АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт.

Автор: 

АЕС (810) будівництво (2223) Чигирин (2) Енергоатом (1199) атомна енергетика (328) Чернігівська область (78)


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Топ коментарі
+8
в Чигирині АЕС ще при СССР збиралися будувати…
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27.08.2024 19:39
+6
Не те, щоб я проти атомки, але останні 2.5 роки мали б довести, що централізована енергогенерація дуже вразлива, коли поруч такий сусід.
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27.08.2024 19:46
+5
Енергетична стратегія України на період до 2050 року

А з 2024 по 2050 українці якось самі нагенерують, скинуться, наволонтерять.
Нафіга Енергоатому та Мінерерго заморочуватися сьогоденням...https://biz.censor.net/n3506970
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27.08.2024 19:35
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Енергетична стратегія України на період до 2050 року

А з 2024 по 2050 українці якось самі нагенерують, скинуться, наволонтерять.
Нафіга Енергоатому та Мінерерго заморочуватися сьогоденням...https://biz.censor.net/n3506970
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27.08.2024 19:35 Відповісти
в Чигирині АЕС ще при СССР збиралися будувати…
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27.08.2024 19:39 Відповісти
Було таке, але після чорнобильської аварії, збирались будувати ТЕС, що буде працювати на газу.
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27.08.2024 19:51 Відповісти
Енергоатом - гіпер дерібанщики.
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27.08.2024 19:41 Відповісти
Не те, щоб я проти атомки, але останні 2.5 роки мали б довести, що централізована енергогенерація дуже вразлива, коли поруч такий сусід.
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27.08.2024 19:46 Відповісти
Зате дешева
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27.08.2024 20:37 Відповісти
Тепер там буде Диснейленд!
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27.08.2024 19:48 Відповісти
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27.08.2024 21:31 Відповісти
саме такі питання потрібно виносити на референдум
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27.08.2024 21:36 Відповісти
Зовсім с глузду з'їхали? Будувати АЕС на Дніпрі у центрі України. В випадку аварії України просто не стане.
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28.08.2024 05:52 Відповісти
Нова ціль для агресора. Для чого це робити, якщо немає можливості захищати такі об'єкти
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28.08.2024 07:08 Відповісти
'************* містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша' - про приклад кримінального Славутича чогось вирішили промовчати))
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28.08.2024 15:30 Відповісти

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