"Енергоатом" отримав землю під будівництво нової АЕС у Черкаській області

Депутати Чигиринської міської ради надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування "Енергоатома".

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Так, депутати схвалили передачу земельних ділянок загальною площею 38,15 га в постійне користування компанії.

"Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині", – повідомили в компанії.

Зокрема, там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" уклав кредитний договір на 9,6 млрд грн на постачання ядерного палива від Urenco.

"Енергоатом" після російської окупації Запорізької АЕС контролює три АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт.