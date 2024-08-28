У Києві вперше за 20 років почали будувати нові пожежні депо

У Києві почали будівництво двох нових пожежних депо для потреб Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Нові станції з'являться у двох районах міста.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За цого словами, роботи, які зараз в активній стадії, фінансуються коштом міського бюджету.

Наразі в столиці 25 пожежних депо, найновіші з яких введені в експлуатацію майже 20 років тому.

"Безумовно, виникла гостра потреба в нових станціях, особливо в густонаселених нових мікрорайонах. Наразі будівництво в активній стадії: встановлений металевий каркас, прокладені комунікації, здійснюється прокладання бетонних плит як основи підлоги, де розміщуватиметься габаритна аварійно-рятувальна техніка. Також тривають роботи з гідроізоляції", – розповів Пантелеєв.

Він підкреслив, що місто не припинятиме ресурсну підтримку київського гарнізону ДСНС, особливо, зважаючи на те, яке колосальне навантаження у рятувальників в умовах ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, що роботи на ділянці столичного метро на Теремки завершуються, рух відновлять на початку осені.