У Ростовській області загорілася ще одна нафтобаза

У Ростовській області Росії унаслідок атаки дронів спалахнула нафтобаза в Кам'янському районі.



Про це пише видання Meduza.

За словами очільника регіону Василя Голубєва, близько третьої години ночі було збито чотири безпілотники. У Кам'янському районі внаслідок атаки почалася пожежа на паливному складі.



Місцеві Telegram-канали пишуть, що загорілася нафтобаза. За їх даними, дрони атакували комбінат "Атлас". Як пише Baza, пожежа почалася після того, як на територію нафтобази, розташованої поряд із селищем Молодіжний, впали два безпілотники. Наразі горять три цистерни.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м. До гасіння було залучено понад 500 пожежників та чотири літаки Іл-76. під час спроб загасити пожежу постраждали майже пів сотні російських пожежників. Загоряння не можуть ліквідувати досі.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.