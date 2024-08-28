СБУ затримала співробітника "Укрзалізниці" – він шпигував для російського ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою російської спецслужби фігурант шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку фронту, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень.

Насамперед, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто.

Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

"Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також "втемну" намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний "звіт", в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах", – пояснили в СБУ.

Служба безпеки затримала зрадника та вилучила мобільний телефон, який той використовував для комунікації з ворогом.

Як з’ясували спецслужби, чоловіка було дистанційно завербовано навесні цього року. До "уваги" окупантів чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Telegram-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.