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Власний капітал Нацбанку за пів року зріс на понад 100 мільярдів

нбу,нацбанк

За перші шість місяців 2024 року власний капітал Національного банку зріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – з 420 млрд грн до 543 млрд грн.

Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності регулятора.

Зазначається, що збільшення розміру власного капіталу НБУ відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року.

Водночас за підсумками півріччя загальний обсяг активів Нацбанку зменшився на 1% та становить 2,37 трлн грн.

На це вплинуло, зокрема, зменшення на 6,5% міжнародних резервів – до $37,9 млрд на кінець першого півріччя 2024 року (з $40,5 млрд – на кінець 2023 року), а також скорочення на 18% обсягу кредитного портфеля після погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобовʼязання Нацбанку на кінець першого півріччя 2024 року становили 1,83 трлн грн, що становить 77% від активів.

Як повідомлялося, у квітні Національний банк перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Перед тим, Рада НБУ затвердила Консолідовану фінансову звітність регулятора за 2023 рік. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 76,6 млрд грн.

Автор: 

капітал (246) НБУ (9266) актив (93)


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Якщо щось не ясно, дивітся на "рекорди" курса гривні. 😁
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28.08.2024 11:42 Відповісти
Гроші лежать мертвим грузом-заробляють на овдп а пустити їх в економіку на будівництво зброярних заводів релігія не дозволяє??
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28.08.2024 13:02 Відповісти

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