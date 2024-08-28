Гетманцев про підвищення податків: Запланований ресурс "розтанув" зі 125 млрд до 30 мільярдів
За результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
За його словами, за результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту у редакції до першого читання враховані такі зміни:
- підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;
- військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;
- пропозицію повернути податок на надприбуток банків прибрали на вимогу Мінфіну та НБУ;
- уточнено авансовий внесок з АЗС;
- збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищать на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;
- військовий збір у розмірі 1% для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.
"Всі зміни погоджені Мінфіном. Врешті планований ресурс у 125 млрд грн розтанув до 30,1 млрд. І це ще навіть не друге читання", – зауважив Гетманцев.
Як повідомлялося, попередньо Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту №11416-д про підвищення податків – зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Але ця версія передбачала запровадження збільшеного податку на прибуторк банків, що мало б принести 27,3 млрд грн.
Що відомо про підвищення податків в Україні?
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
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Такого ще не було.
Незламно!
То коли і хто цей фонд створить..?!
І чи не буде так як з коштами на Охмадит..?!!!
а тут воно як заробітчанин!
новий ріст цін в умовах негативних настроїв споживачів призводить до падіння споживання та зменшення податків
І це йде зараз циклічно, додаємо відключення електроенергії.... який є досить негативний фактор інвестування у виробництво
не знаю хто там економіст і чиї ці ідеї.... але він явно навіть елементарно не пройшов шкільний курс економіки та взявся керувати фінансами на рівні держави хоча його і у звичайній фірмі не допустили до управління
Де податок на розкіш в 70%?😡😡😡
Оподатковуй, бариг втратили береги в справі пограбування України і українців.
Сивкович - агент ФСБ, що знаходиться під санкціями України та США.
Якого хріна Гетманцев на свободі та займає державні посади?
Те ж саме стосується Татарова - людини підсанкційного агента ФСБ Портнова.
Короля робить його свита.
Свита Зеленського - вороги України.
Значить Зеленський - ворог України.
Те ж саме стосується Шурми.
Те ж саме стосується Єрмака.
В оточенні ЗЄ нема де тавро поставити - всі рафіновані шахраї, крадії, корупціонери та вороги України.
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Мульярди з приголомшливою швидкістю зникають в зелених кишенях.
Давайте ще мульярди, бо цих уже не вистачає!
потужні менеджери, такі і результати. Для України. Кому це вигідно?
ФІНМОНІТОРИНГ ПОСИЛЮЄТЬСЯ
Навіть якщо злочин не виявлено, банк може вважати діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, у такому разі рахунок клієнта закриють, а кошти перерахують на рахунок власника в інших банках або видадуть готівкою через касу. Ось у цей момент видачі/перерахування коштів порушника (на думку банка!) банки почали застосовувати штраф (деякі фінустанови називають це винагородою чи комісією), розмір якої сягає 20% від суми на рахунку! (наївні європейці не доперли, що можна просто так відбирати зароблені гроші!).