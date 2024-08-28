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Новини
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Гетманцев про підвищення податків: Запланований ресурс "розтанув" зі 125 млрд до 30 мільярдів

гетманцев

За результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, за результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту у редакції до першого читання враховані такі зміни:

  • підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;
  • військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;
  • пропозицію повернути податок на надприбуток банків прибрали на вимогу Мінфіну та НБУ;
  • уточнено авансовий внесок з АЗС;
  • збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищать на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;
  • військовий збір у розмірі 1% для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

"Всі зміни погоджені Мінфіном. Врешті планований ресурс у 125 млрд грн розтанув до 30,1 млрд. І це ще навіть не друге читання", – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, попередньо Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту №11416-д про підвищення податків – зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Але ця версія передбачала запровадження збільшеного податку на прибуторк банків, що мало б принести 27,3 млрд грн.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

законопроєкт (1668) податки (2417) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+29
Може, коли розстануть "Слуги" та інші агенти-гетьманцеви, перестане танути бюджет країни?
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28.08.2024 14:22
+20
Цікаво, а красти гроші з бюджета на всякі будівництва та марафони вони не пробували? Може є сенс попробувати посадити на довічне якогось депутата-міністра, то може б допомогло?
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28.08.2024 14:22
+13
МАТРАЦИ В ТЦК АЧНИКІВ ВСІ ПЕРЕГЛЯНУЛИ?? ЗА ОДНО ВСІХ МИТНИКІВ ТРУСАНІТЬ. ВАЖЛИВО ВСІХ, ЯКІ ЗА 30 РОКІВ ПРАЦЮВАЛИ ТАМ..ТО БУДЕ 20 РІЧНИХ БЮДЖЕТІВ
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28.08.2024 14:31
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Може, коли розстануть "Слуги" та інші агенти-гетьманцеви, перестане танути бюджет країни?
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28.08.2024 14:22 Відповісти
Ні.
Такого ще не було.
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28.08.2024 15:01 Відповісти
Цікаво, а красти гроші з бюджета на всякі будівництва та марафони вони не пробували? Може є сенс попробувати посадити на довічне якогось депутата-міністра, то може б допомогло?
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28.08.2024 14:22 Відповісти
"Ето другоє"...)
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28.08.2024 14:27 Відповісти
Нельзя. Они все в Киеве убивали чеченцев. Всех подряд.
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28.08.2024 14:31 Відповісти
ось чому молотків нормальних зась?!
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28.08.2024 14:33 Відповісти
Потужно?
Незламно!
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28.08.2024 14:23 Відповісти
Пан Гетьманцев оптиміст...у нас Покровськ під питанням а він про майбутнє...і ще-"військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;"..
То коли і хто цей фонд створить..?!
І чи не буде так як з коштами на Охмадит..?!!!
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28.08.2024 14:24 Відповісти
у нього на крайній випадок валізи спаковані, все у крипті сховано,
а тут воно як заробітчанин!
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28.08.2024 14:37 Відповісти
І ще- а може потрусити 5-6 ефективних менеджерів типу пана Кириленка та пані Глиняної- і дивись ,буде тих 30 лярдів гривень що не вистачає...
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28.08.2024 14:25 Відповісти
- Не бережешь ти себя, все о народе думаешь
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28.08.2024 14:27 Відповісти
Тобто всі доходи за рахунок пересічного українця.
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28.08.2024 14:28 Відповісти
Серед багатьох фахівців "слуги" на вимогу напевне зермака обрали головою податкового комітету саме радника КГБ-шніка Сівковича. Совпаденіє ?
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28.08.2024 14:28 Відповісти
МАТРАЦИ В ТЦК АЧНИКІВ ВСІ ПЕРЕГЛЯНУЛИ?? ЗА ОДНО ВСІХ МИТНИКІВ ТРУСАНІТЬ. ВАЖЛИВО ВСІХ, ЯКІ ЗА 30 РОКІВ ПРАЦЮВАЛИ ТАМ..ТО БУДЕ 20 РІЧНИХ БЮДЖЕТІВ
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28.08.2024 14:31 Відповісти
МАНЦЕВ - ГЕТЬ! Тобто напутіна.
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28.08.2024 14:39 Відповісти
Аля-улю, жени гуселюбов.
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28.08.2024 14:49 Відповісти
Любий ріст податків в умовах економічної кризи та інфляції грошової маси.....тягне за собою новий виток росту цін......

новий ріст цін в умовах негативних настроїв споживачів призводить до падіння споживання та зменшення податків

І це йде зараз циклічно, додаємо відключення електроенергії.... який є досить негативний фактор інвестування у виробництво

не знаю хто там економіст і чиї ці ідеї.... але він явно навіть елементарно не пройшов шкільний курс економіки та взявся керувати фінансами на рівні держави хоча його і у звичайній фірмі не допустили до управління
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28.08.2024 14:39 Відповісти
Його натаскував куратор з фсб.
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28.08.2024 14:52 Відповісти
А якщо припустити, що він то робить свідомо? Що то і є його мета?
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28.08.2024 15:04 Відповісти
Ну а як ти хотів. Скількі дітей, рідних, корабельних сосен, у котрих "анал не табу". Добре ож бюджнту 30 міллямів дійде. А там теж діти.
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28.08.2024 14:40 Відповісти
... совок, популіст.
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28.08.2024 14:40 Відповісти
Дов...б! 🐒
Де податок на розкіш в 70%?😡😡😡
Оподатковуй, бариг втратили береги в справі пограбування України і українців.
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28.08.2024 14:41 Відповісти
Відповідно до пояснювальної записки до цього, Господи прости, законопроєкту "Антикорупційна, громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проєкту закону не проводилися". З чого можна зробити висновок, це "убожество" писали десь по п'яні у "Велюрі" із "Каляном катлєткаю". Хотів би побачити "потужних фінансистів" які ********** майже на 100 мільярдів гривень у розрахунках. Інше питання, це ставки податків, які тут ну дууууже в ОПі хочуть протиснути, а конкретно 10% військового збору для ФОПів 1 та 2 групи. Щоб всі розуміли 1 група таких підприємців у більшій кількості це люди 50+ які торгують на ринках. Для кожного з них у рік це біля 12 тис. гривень додаткового навантаження. Так, здається ну прям не дуже багато, але рахуйте ЄСВ, ПДФО, оренда та бариші місцевим п...дарасам з податкової, поліції, місцевих рад, санстанції і т.д. і т.п. В загальному у рік вилізає для таких людей досить велика сума. Я зрозумів, що зелені в угоду великому мережевемо бізнесу просто хочуть знищити невеликий бізнес під корінь.
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28.08.2024 14:43 Відповісти
Ставка для ФОПів 1-2 групи погане не стільки своїм розміром, а тим фактом, що вона береться з доходу. Тобто витратив 95 гривень, продав за 100 - віддай державі 10.
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28.08.2024 15:10 Відповісти
Клоунада, блин. Шлюги еще на двух этапах выборов (президентские и парламентские) прекрасно поняли что свое стадо зеленых фанатов можно стричь под самый ноль.
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28.08.2024 14:46 Відповісти
вводи на розкіш податок падлюка
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28.08.2024 14:46 Відповісти
А по факту буде й того менше. Не ну коли податок на розкiш не на часi
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28.08.2024 14:51 Відповісти
зільонський оточив себе дебілами , як і сам !!!
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28.08.2024 14:55 Відповісти
Гетманцев - людина Сивковича.
Сивкович - агент ФСБ, що знаходиться під санкціями України та США.

Якого хріна Гетманцев на свободі та займає державні посади?

Те ж саме стосується Татарова - людини підсанкційного агента ФСБ Портнова.

Короля робить його свита.
Свита Зеленського - вороги України.
Значить Зеленський - ворог України.
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28.08.2024 15:01 Відповісти
Те ж саме стосується Галущенка - людини підсанкційного агента ФСБ Деркача.

Те ж саме стосується Шурми.

Те ж саме стосується Єрмака.

В оточенні ЗЄ нема де тавро поставити - всі рафіновані шахраї, крадії, корупціонери та вороги України.
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28.08.2024 15:06 Відповісти
Запланований ресурс "розтанув" зі 125 млрд до 30 мільярдів Джерело: https://biz.censor.net/n3507100
**********
Мульярди з приголомшливою швидкістю зникають в зелених кишенях.

Давайте ще мульярди, бо цих уже не вистачає!
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28.08.2024 15:04 Відповісти
Феесбешний гусак шипить.
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28.08.2024 15:24 Відповісти
Вони і 30 мільярдів не зберуть, бо економічна ситуація буде тільки погіршуватись з таким урядуванням.
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28.08.2024 15:26 Відповісти
Тварина, скільки собі спиз@ило?
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28.08.2024 15:33 Відповісти
Доведеться вдовольнитися пісною *******!
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28.08.2024 15:59 Відповісти
Так забрати майно у суддів і депутатів, там і більше ніж 30 лярдів буде і не треба підвищувати податки 🤷 бо якщо якась сошка з Укренерго по 600 лямів возить у машині, очевидно ми дуже багата країна, яка чомусь продовжує обдирати людей.
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28.08.2024 16:08 Відповісти
воно робить все,щоб Україна впала
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28.08.2024 16:29 Відповісти
Які потужні менеджери, такі і результати. Для України. Кому це вигідно?
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28.08.2024 16:35 Відповісти
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28.08.2024 16:38 Відповісти
А дишель вам в горло.Урізайте на отримання СБУ,ГПУ,набу,сап,дбр,ВР,депутатам,помічникам,скоручуйте кількість чиновників,міністерств,відомств,їх РОЗДУТИЙ ШТАТ.Зменьшуйте собі зарплати,на відпуск,на розваги і інші нарахування і буде нам щастя.
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28.08.2024 16:47 Відповісти
а це що за дичину придумали
ФІНМОНІТОРИНГ ПОСИЛЮЄТЬСЯ

Навіть якщо злочин не виявлено, банк може вважати діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, у такому разі рахунок клієнта закриють, а кошти перерахують на рахунок власника в інших банках або видадуть готівкою через касу. Ось у цей момент видачі/перерахування коштів порушника (на думку банка!) банки почали застосовувати штраф (деякі фінустанови називають це винагородою чи комісією), розмір якої сягає 20% від суми на рахунку! (наївні європейці не доперли, що можна просто так відбирати зароблені гроші!).
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28.08.2024 18:38 Відповісти
Є таке кіно "Безславні ублюдки"
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29.08.2024 00:10 Відповісти

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