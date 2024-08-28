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Новини
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Програма безкоштовного обміну лампочок завершилася: Українці отримали 40 мільйонів енергоефективних ламп

лампа

В Україні завершилася велика програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні, яка стартувала у січні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що до програми долучились понад 8 млн українців, які обміняли 40 млн старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи.

Спочатку програма діяли у відділеннях "Укрпошти" в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська – 3,2 млн, Дніпропетровська – 3,1 млн та Харківська – 2,3 млн.

Кожен українець мав можливість обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" або зробивши попереднє замовлення у застосунку "Дія".

40 млн LED-ламп були надані Україні Євросоюзом в межах програми, фінансованої ЄС, для підтримки української енергетики.

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За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, завдяки тому, що українці обміняли старі лампи, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності – це дорівнює потужності двох атомних блоків.

Водночас, за розрахунками Мінекономіки, через те, що в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, це дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії.

Програма обміну ламп була підтримана ЄС та реалізувалася Мінекономіки, Мінцифри, Мінінфраструктури та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1995) електроенергія (4235) енергоефективність (392) лампи (9)


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Ану нарід колись хто отримав лямпи? У нас ноль цілих,фуй десятих.Начальство хіба...
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28.08.2024 15:42 Відповісти
Бо кажуть шо лямпи "філіпс" були..так їх повно в магазинах є які належать місцевим чинушам.
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28.08.2024 15:43 Відповісти
Ламп розжарювання стало менше,а платити українці,дякуючи владі,стали значно більше.
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28.08.2024 16:33 Відповісти
Пенсіонер,але ламп небачив і не отримав
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28.08.2024 19:43 Відповісти

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