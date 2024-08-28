Держборг України зріс за місяць ще на 200 мільярдів гривень

Упродовж липня сума державного та гарантованого державою боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому – на $3,2 млрд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 31 липня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,37 трлн грн, або $155,36 млрд. Зокрема:

зовнішній державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4,6 трлн грн (72,69% загальної суми), або $112,92 млрд;

внутрішній державний та гарантований державою борг – 1,74 трлн грн (27,31%), або $42,43 млрд.

Власне, державний борг України становив 6,05 трлн грн (94,92% загальної суми), або $147,46 млрд.

Як повідомлялося, станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трлн грн, або $152,16 млрд.

Як повідомлялося, станом на 31 травня державний та гарантований державою борг становив майже 6,12 трлн грн, або $150,99 млрд. За місяць він збільшився на 104,68 млрд грн, водночас скоротився у доларовому еквіваленті на $0,53 млрд.