Середній чек українців у магазинах продовжує змешуватися, але кількість операцій зростає, – НБУ

Середня сума однієї безготівкової операції з використанням банківської картки у торговельній та сервісній мережах у першому півріччі 2024 року становила 321 гривню, що менше, ніж у першому півріччі 2023 року (325 грн).

Також зменшилася середня сума операції з переказу коштів з картки на картку – до 1 936 грн (2 031 грн у першому півріччі минулого року), повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Водночас збільшився розмір середньої транзакції з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – до 497 грн (471 грн).

За даними НБУ, загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому півріччі 2024 року становила 4 123 млн штук, а їхня сума – 3 093,1 млрд грн. З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн.

Відтак, частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягла 94,3% (за перше півріччя 2024 року – 66,3% та 93,4% відповідно). Водночас кількість безготівкових операцій зросла на 5%.

Найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало:

на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно), було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн;

перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десяту частину за кількістю (8,5%);

оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

У Нацбанку додали, що кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі в червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 7,3% (до 495,4 тис. шт.).

Водночас банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

Скільки платіжних карток в Україні

При цьому за перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні збільшилась на 3% і досягла 118,8 млн шт. Кількість активних карток зросла на 2% – із 51,6 млн штук у січні до 52,7 млн шт. у червні.

Більше половини (60,1%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки. Ще 27% – це токенізовані платіжні картки, з початку року їх кількість зросла на 14% (до 14,1 млн шт.).

Як повідомлялося, середня сума однієї операції з використанням банківської картки у торговій мережі у першому кварталі 2024 року становила 327 гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився (у першому кварталі він становив 344 гривні).



