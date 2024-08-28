Біженці вдвічі зменшили обсяги зняття готівки з рахунків українських банків за кордоном. ІНФОГРАФІКА

Загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) за кордоном з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2024 року становила 159,1 млн штук, а їхня сума – 163 млрд грн.

З них безготівковими були 154,5 млн операцій на загальну суму 123,3 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

При цьому кількість операцій з картками для отримання готівки у першому півріччі 2024 року зменшилася до 4,7 млн штук, порівняно з 10,9 млн за аналогічний період минулого року.

За сумою операції з отримання готівки за кордоном з рахунків в українських банків зменшилися вдвічі – до 39,7 млрд грн із 80,6 млрд грн у першому півріччі 2023 року.

Таким чином, біженці за кордоном менше використовують картки українських банків: у першому півріччі минулого року вони здійснили 163,4 млн операцій на загальну суму 201,5 млрд грн. При цьому на операції зі зняття готівки зараз припадає близько чверті за сумою, хоча рік тому їх частка становила біля 40%.

Водночас в межах України обсяги операцій зі зняття готівки зросли до 1 057,9 млрд грн, порівняно із 989,5 млрд грн у першому півріччі минулого року. На них припадає понад половина загальної суми операцій з картками всередині країни.

Як повідомлялося, сума операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2024 року становила 77,6 млрд грн, а кількість таких операцій – 74,8 млн.

При цьому 72,8 млн операцій на загальну суму 58,1 млрд грн були пов'язані із розрахунками з використанням платіжних терміналів, цей показник залишився на рівні першого кварталу 2023 року.

Решта 2,3 млн операцій були пов'язані з отриманням готівки з українських карток за кордоном на загальну суму 19,5 млрд грн. Цей показник зменшився майже у 4 рази за кількістю та втричі за сумою.