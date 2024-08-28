Санкції працюють: Банки Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему

Низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона" внаслідок останніх санкцій США.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона", – розповів Пишний.

За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв'язку із санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.

На кого вплинули санкції

Пишний нагадав, що нещодавно США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб – російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для Росії секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій.

До цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору.

Зокрема, це:

"Діасофт" – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень Центробанку Росії, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;

"ЦФТ" – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в Росії, співпрацює з ЦБ Росії, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов'язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.