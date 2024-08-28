Державний "Фонд декарбонізації" вийшов на небанківський ринок. Він надає кредити на енергоефективність

Національний банк України ухвалив рішення про видачу АТ "Фонд декарбонізації України" (ЄДРПОУ 38519070) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії "Фонд декарбонізації України" набув статусу фінансової установи.

АТ "Фонд декарбонізації України" є юридичною особою, 100% акцій товариства належать державі. Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Окрім того – фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, надання виробничих та науково-технічних послуг.

Компанія створена у 2012 році та 100% її акцій належать державі в особі Держагентства з енергоефективності та енергоощадження.