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Державний "Фонд декарбонізації" вийшов на небанківський ринок. Він надає кредити на енергоефективність

нбу

Національний банк України ухвалив рішення про видачу АТ "Фонд декарбонізації України" (ЄДРПОУ 38519070) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії "Фонд декарбонізації України" набув статусу фінансової установи.

АТ "Фонд декарбонізації України" є юридичною особою, 100% акцій товариства належать державі. Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Окрім того – фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, надання виробничих та науково-технічних послуг.

Компанія створена у 2012 році та 100% її акцій належать державі в особі Держагентства з енергоефективності та енергоощадження.

Автор: 

ліцензія (753) НБУ (9266)


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