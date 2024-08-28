Власник "Сільпо" купує великий інтернет-магазин дитячих товарів. Попередній власник вирішив його закрити

Cпіввласник Fozzy Group (мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та інші) Володимир Костельман спільно із засновником бренду Pampik Шахіном Мусаєвим планують відновити роботу одного з найбільших інтернет-магазинів дитячих товарів Pampik.ua.

20 серпня вони зареєстрували нову юридичну особу ТОВ "Пампік", пише українська редакція Forbes.

Фонд Костельмана "Холдинг Інвест" виступив мажоритарним власником з часткою 80% компанії, Мусаєву належить 20%, свідчать дані сервісу YouControl.

Партнери поки не коментують плани.

"Буду радий поспілкуватися про проєкт після фактичного релончу", – повідомив Мусаєв.

Рішення про придбання Pampik співвласником Fozzy Group може бути повʼязано з достатньо сильним брендом і чіткою асоціацією саме з дитячими товарами, зазначає маркетинг-директорка Promodo Валерія Лавська. Водночас ця угода може бути корисною угодою для маркетплейсу Maudau, який входить у Fozzy Group, додає вона.

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Як повідомлялося, на початку року через зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні припинили роботу два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролювала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали.

У травні 2024 року засновником бренду Pampik Шахін Мусаєв повідомив, що у проєкта є "новий інвестор/власник" і що "вирішив його перезапустити".

За даними Мінсоцполітики, народжуваність в Україні після початку повномасштабної війни впала з 1,2 до 0,9 дитини на одну жінку, для забезпечення природного відтворення населення цей показник має становити мінімум 2,2.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів понад 690 торговими точками по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла Ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

ПрАТ "Фоззі Груп" створено у 2005 році. За даними НКЦПФР, його акціонером є ТОВ "Фоззі Груп" (98,7%). Кінцевим бенефіціаром вказано Володимира Костельмана.