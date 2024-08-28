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Власник "Сільпо" купує великий інтернет-магазин дитячих товарів. Попередній власник вирішив його закрити

пампік

Cпіввласник Fozzy Group (мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та інші) Володимир Костельман спільно із засновником бренду Pampik Шахіном Мусаєвим планують відновити роботу одного з найбільших інтернет-магазинів дитячих товарів Pampik.ua.

20 серпня вони зареєстрували нову юридичну особу ТОВ "Пампік", пише українська редакція Forbes.

Фонд Костельмана "Холдинг Інвест" виступив мажоритарним власником з часткою 80% компанії, Мусаєву належить 20%, свідчать дані сервісу YouControl.

Партнери поки не коментують плани.

"Буду радий поспілкуватися про проєкт після фактичного релончу", – повідомив Мусаєв.

Рішення про придбання Pampik співвласником Fozzy Group може бути повʼязано з достатньо сильним брендом і чіткою асоціацією саме з дитячими товарами, зазначає маркетинг-директорка Promodo Валерія Лавська. Водночас ця угода може бути корисною угодою для маркетплейсу Maudau, який входить у Fozzy Group, додає вона.

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Як повідомлялося, на початку року через зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні припинили роботу два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролювала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали. 

У травні 2024 року засновником бренду Pampik Шахін Мусаєв повідомив, що у проєкта є "новий інвестор/власник" і що "вирішив його перезапустити".

За даними Мінсоцполітики, народжуваність в Україні після початку повномасштабної війни впала з 1,2 до 0,9 дитини на одну жінку, для забезпечення природного відтворення населення цей показник має становити мінімум 2,2.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів понад 690 торговими точками по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла Ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

ПрАТ "Фоззі Груп" створено у 2005 році. За даними НКЦПФР, його акціонером є ТОВ "Фоззі Груп" (98,7%). Кінцевим бенефіціаром вказано Володимира Костельмана.

Автор: 

діти (138) супермаркет (84) рітейл (173) Fozzy Group (24)


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