Німеччина знайшла покупця на відібраний у "Роснєфті" НПЗ. Він – з дружнього до Росії Катару

Катар претендує на придбання націоналізованих через борги підприємств російської державної нафтової компанії "Роснєфть" у Німеччині.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їх даними, катарська делегація нещодавно таємно відвідала Берліна для переговорів про придбання активів "Роснєфті", уряд Німеччини готовий схвалити угоду. Хоча офіційно Міністерство економіки ФРН повідомило, що остаточне рішення ще не прийнято.

Така угода могла б покласти крапку в дворічній юридичній суперечці довкола німецьких підприємств "Роснєфті", які уряд Німеччини вимушено взяв під управління після того, як напад Росії на Україну спровокував глобальну енергетичну кризу.

Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ, повідомляв Reuters.

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Як повідомлялося, Міністерство економіки Німеччини вивчає можливість націоналізувати німецьку дочку "Роснєфті" – компанію Rosneft Deutschland (RD), якій належить нафтопереробний завод у місті Шведт. З вересня 2022 року він перебуває під управлінням німецького уряду.

Завод у Шведті забезпечує нафтопродуктами більшу частину східної частини Німеччини, включаючи аеропорт Берліна. Його потужність – 11,6 млн тонн на рік. Завод пов'язаний із трубопровідною системою "Дружба", якою раніше постачалася російська нафта до ФРН.

Загалом Rosneft Deutschland належать частки у кількох нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка "Роснєфті" – 24%), заводі PCK Raffinerie у Шведті (54,17%) та BayernOil Raffineriegesellschaft у місті Нойштадт-ан-дер-Донау (28,57%).